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Şahinbey'in Genç Ofisi kampüste buluşma kültürünü güçlendiriyor: Tahmazoğlu öğrencilerle konuştu

Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi'ni ziyaret eden Mehmet Tahmazoğlu, üniversiteli gençlerle sohbet edip merkezde ders çalışma, sosyalleşme ve gelişim imkânlarını inceledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'in Genç Ofisi kampüste buluşma kültürünü güçlendiriyor: Tahmazoğlu öğrencilerle konuştu

Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi kampüste hizmete girdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi içinde açılan Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi'ni ziyaret ederek üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Tahmazoğlu, gençlerin görüş ve önerilerini dinledi ve merkezin amaçlarını yerinde gördü.

Ofisin sunduğu olanaklar:

Genç Ofis, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını desteklemek üzere tasarlandı. Merkezde gençlerin ders çalışma, grup çalışması yapma ve arkadaşlarıyla vakit geçirme imkânları sağlanıyor. Ayrıca gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerin düzenlenebileceği esnek alanlar oluşturuldu.

Şahinbey Belediyesi tarafından kampüs içinde hizmete sunulan merkez, üniversiteli gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandı ve öğrencilerin kampüs yaşamını daha verimli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tahmazoğlu'nun mesajı:

Ziyaret sırasında gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Tahmazoğlu, merkezde gençlerin kendilerini geliştirebileceği, bilgi edinebileceği ve sosyal ilişkilerini güçlendirebileceği bir ortam oluşturduklarını söyledi. Tahmazoğlu, Gençlerimize yapılan yatırım, geleceğimize yatırımdır sözleriyle gençlere ve projeye verilen önemi vurguladı.

Belediye yetkilileri, Genç Ofis'in ilerleyen dönemde öğrenci taleplerine göre programlar ve atölyelerle zenginleştirileceğini belirtiyor. Merkezin açılması, kampüs içindeki sosyal altyapının güçlendirilmesi ve üniversiteli gençlerin günlük yaşamında pratiğe dönük destek sağlanması açısından önem taşıyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILAN...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILAN ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GENÇ OFİSİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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