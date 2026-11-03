Kayseri'de GÖKTİM teknoloji atölyesi açıldı, öğrencilerden büyük beklenti var

GÖKTİM atölyesinin açılışı

Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) kapsamında Erciyes Holding desteğiyle kurulan 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Atölyesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Özcan Özyurt, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende atölyenin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

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Özcan Özyurt törende yaptığı konuşmada dönemin teknolojik dönüşümüne dikkat çekti. "Bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağdayız," diyen Özyurt, yapay zekâdan robotik sistemlere, uzay teknolojilerinden ileri üretim yöntemlerine kadar gelişmelerin günlük hayatın parçası haline geldiğini belirtti. Özyurt, ülkelerin gücünün artık doğal kaynaklarla değil; yetiştirdikleri nitelikli insan, ürettikleri teknoloji ve yenilikçi fikirlerle ölçüldüğünü söyleyerek, Erciyes Anadolu Holding'in GÖKTİM Teknoloji Atölyeleri Projesi'nde hami kurum olmasından onur duyduklarını ifade etti.