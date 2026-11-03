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Kongre için kilit gün: Amerika sandık başında

ABD'de Kongre kontrolünü belirleyecek ara seçimlerde doğu eyaletlerinde oy verme başladı; Temsilciler Meclisi ve Senato dengesi kritik.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kongre için kilit gün: Amerika sandık başında

Ara seçimde oy kullanma işlemi doğu eyaletlerinde başladı

ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimler için oy verme işlemi ülke çapında başladı. Yerel saatle sabahın erken saatlerinde açılan sandıklarda seçmenler oylarını kullanmaya başladı; batı eyaletlerinde sandıkların daha geç açılması bekleniyor. İlk sandıklar Vermont'ta yerel saatle 05.00'te açıldı, Pennsylvania, Georgia, Florida, Michigan, New York, New Jersey, Connecticut ve Virginia dahil birçok eyalette ise sabah 06.00'dan itibaren oy kullanılıyor.

Kongre kontrolü için hangi sandalyeler belirleyici olacak:

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin ise 35'i yeniden belirlenecek. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Mevcut dağılıma göre Demokratların çoğunluğu ele geçirmek için en az 3 sandalye kazanması bekleniyor. Senato'da Cumhuriyetçilerin elindeki 53 sandalyeye karşı Demokratların kontrolü sağlamak için yaklaşık 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Erken oy ve kritik eyaletlerin rolü:

Seçim günü öncesinde erken oy kullanma sürecinde yüksek katılım görüldü. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı verilerine göre ülke genelinde 57 milyondan fazla seçmen oyunu önceden kullandı. Özellikle Georgia, Michigan, Kuzey Carolina, Ohio, Maine ve Texas gibi çekişmeli eyaletlerdeki yarışların Kongre'deki güç dengesini belirlemesi bekleniyor.

Ara seçimler aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın yönetimi için de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Seçmen gündeminde hayat pahalılığı, enflasyon, göçmenlik politikaları, İsrail ile ilişkiler ve İran savaşı gibi başlıklar ön plana çıkarken, Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması halinde Kongre denetiminin ve soruşturmaların artması ihtimali gündemde.

Valilik ve yerel yarışların önemi:

Kongre seçimlerinin yanı sıra 36 eyalette valilik seçimleri yapılıyor. Seçmenler ayrıca eyalet meclisleri, yerel yönetimler ve çeşitli referandumlar için oy veriyor; valilik yarışları eyaletlerin göçmenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi politikalarının yönünü etkileyebilir.

Oy verme saatleri eyaletlere göre değişiyor. İlk sandık kapanışları doğu saatine göre bazı bölgelerde 18.00'de başlayacak; New York'ta oy verme işlemi yerel saatle 21.00'e kadar sürecek. Çekişmeli bölgelerde posta yoluyla gelen oyların sayılması nedeniyle kesin sonuçların birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Seçim gecesi ilk sonuçların akşam saatlerinde gelmesi öngörülse de, Temsilciler Meclisi ve Senato dengelerini belirleyecek kritik yarışların sonuçları eyaletlere göre aşamalı olarak açıklanacak ve Kongre'nin kontrolünü hangi partinin alacağı gece boyunca ve takip eden günlerde netleşecek.

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ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Ülkenin doğu eyaletlerinde sabah saatlerinde açılan sandıklarda seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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