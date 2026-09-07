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dilovası’nda yatırımlar ilçenin dört bir yanına yayılıyor

Dilovası'nda konut, ulaşım ve çevre projeleri dört koldan ilerliyor; Başkan Ramazan Ömeroğlu ekiple 3. Etap TOKİ ve yeni park çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Emre Koç

dilovası’nda yatırımlar ilçenin dört bir yanına yayılıyor

yatırımların kapsamı:

Dilovası genelinde konut, ulaşım, sosyal alan ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. İlçede öne çıkan projeler arasında 3. Etap TOKİ inşaatı, ilçe çapında sürdürülen kaldırım düzenlemeleri ve Turgut Özal Mahallesi’nde oluşturulan yaklaşık 2 dönümlük park alanı yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bağdat Caddesi baştan sona yenilenirken, ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atılıyor.

mezarlık ve sosyal donatı çalışmaları:

Orhangazi Mezarlığı içinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde gasilhane, morg ve taziye evi ile çevre düzenlemesi projeleri de sürdürülüyor. Bu çalışmalarda amaç, hem ziyaretçi konforunu artırmak hem de mezarlık alanının düzenini sağlamak olarak belirtiliyor.

projelerin yerinde incelenmesi:

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, teknik ekibiyle birlikte proje sahalarını yerinde ziyaret ederek ilerleyişi değerlendirdi. İncelemeler 3. Etap TOKİ alanı, kaldırım çalışmaları, Turgut Özal Mahallesi’ndeki park projesi, Bağdat Caddesi ve Orhangazi Mezarlığı üzerine yoğunlaştı. Ömeroğlu, ilçenin ihtiyaçlarına uygun yatırımların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı ve destekleri nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Yaklaşık 2 dönümlük parkın yeşil alan, çocuk oyun grupları ve dinlenme bölümleriyle mahalle sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunması; Bağdat Caddesi yenilemesinin ise ulaşım ve altyapı kalitesini iyileştirmesi hedefleniyor. Projeler, ilçenin farklı noktalarındaki öncelikli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanıp uygulanıyor.

DİLOVASI’NDA 3. ETAP TOKİ KONUTLARI, 2 DÖNÜMLÜK YENİ PARK, KALDIRIM DÜZENLEMELERİ VE BAĞDAT...

DİLOVASI’NDA 3. ETAP TOKİ KONUTLARI, 2 DÖNÜMLÜK YENİ PARK, KALDIRIM DÜZENLEMELERİ VE BAĞDAT CADDESİ YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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