Afyonkarahisar’ın lezzet ve tarım mirası GastroAfyon’da sergilendi

Afyonkarahisar’ın gastronomi kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde buluşturan etkinlikte, kentin tarımsal zenginliği öne çıktı. 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali bünyesinde açılan stantlarda ziyaretçilere hem mutfak mirası hem de üretim pratikleri tanıtıldı.

müdürlüğün tanıtım çalışmaları:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, festival alanında geniş yer buldu. Stantta kentin tarımsal potansiyeli, yöresel ürünler ve üreticilerin emeği hakkında detaylı bilgiler verildi; ziyaretçiler üretim süreçleri ve kalite yaklaşımları hakkında bilgilendirildi.

yerel üretim ve tarladan sofraya yaklaşımı:

Festival çerçevesinde sergilenen ürünlerle tarladan sofraya uzanan zincirin her aşaması vurgulandı. Bu yaklaşım, hem ürünlerin kökenini hem de üreticilerin katkısını görünür kıldı; yerel ürünlerin gastronomi turizmine ve bölge ekonomisine katkısı ön plana çıkarıldı.

Etkinlik organizatörleri ve müdürlük yetkilileri, GastroAfyon’un Afyonkarahisar’ın tarımsal ve gastronomik değerlerinin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Ziyaretçiler ise stantlarda sunulan bilgilerin, yerel üreticilerle doğrudan bağlantı kurma ve yöresel tatları tanıma açısından fayda sunduğunu ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’IN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BULUŞTURAN 8. ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ’NDE, AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DE YER ALDI.