ağabeyinin emanetini devraldı, Antakya sokaklarında günlerce direksiyon sallıyor

Hatay'da erkek egemen bir mesleğe adım atan kadın sürücü

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Deniz Helvacıoğlu, ağabeyinin taksicilikten emekli olmasının ardından onun kullandığı taksiyi devraldı ve mesleğe başladı. Daha önce köftecilik yapan Helvacıoğlu, yaklaşık 3 aydır kent merkezinde direksiyon sallıyor ve hizmet ağını Vali Göbeği ile çarşı merkezi başta olmak üzere şehir geneline genişletti.

yeni başlangıç ve mesai düzeni:

Araba kullanmayı seven Helvacıoğlu, ağabeyinin yönlendirmesiyle mesleğe geçtiğini anlattı. Kendisinin de isteğiyle devraldığı taksiyi hem bir gelir kaynağı hem de halkla doğrudan iletişim kurma biçimi olarak gördüğünü söyledi. Helvacıoğlu, "Mesleğimi seviyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyorum" diyerek yeni rolüne memnuniyetini dile getirdi.

Günlük çalışma süresinin yoğun olduğunu belirten Helvacıoğlu, haftanın yedi günü ortalama 15 saat çalıştığını, gerektiğinde müşterilerin çağrısına göre durak dışında da evden çıkıp hizmet verdiğini aktardı. Ayrıca araç kullanmada tecrübesinin bulunduğunu; önceki işi nedeniyle yaklaşık 11 yıldır trafikte olduğunu ifade etti ve bu deneyimin taksicilikte avantaj sağladığını söyledi.

durak arkadaşı ve yolcu desteği:

Müşterilerle kurduğu iletişimden olumlu geri dönüşler aldığını belirten Helvacıoğlu, yolcuların bilmediği yerlerde kendisine yardımcı olduklarını ve duraktaki meslektaşlarının da destekleyici olduğunu söyledi. "İnsanlar şaşırsa da genellikle güzel yorumlar ve olumlu tepkiler alıyorum. Müşterilerimizle iletişimimiz çok güzel" sözleriyle karşılaştığı yaklaşımı özetledi.

Duraktaki meslektaşlarından Mustafa Kartal da kadın taksicilere destek verdiklerini belirtti: "Kadın taksicileri destekliyoruz. Taksicilik mesleğine kadınlar yakışıyor. Bütün meslektaşlarım Deniz ablayı destekliyorlar. Deniz abla çok iyi araç sürücüsü. Durakta kadın sürücüsünün olması duraktaki meslektaşlarıma çeki düzenli olmasını sağladı." Kartal'ın ifadeleri, meslek içinde dayanışmanın ve kabullenmenin belirtisi olarak öne çıktı.

Helvacıoğlu, henüz meslekte yeni olmasına rağmen bugüne dek kötü bir durumla karşılaşmadığını, karşılaştığı ilgi ve güler yüzlü yaklaşımların kendisini motive ettiğini belirtti ve "İnşallah Allah bu mesleği sürdürmeyi de nasip eder" sözleriyle hedefine dair temennisini paylaştı.

Antakya sokaklarında ağabeyinin emanetine sahip çıkarak görevini sürdüren Deniz Helvacıoğlu, uzun mesailerine rağmen işini severek yaptığını ve kadınların taksicilik de dahil her işi yapabileceğini vurgulayarak mesleğe dair önyargıları kırmaya devam ediyor.

DENİZ HELVACIOĞLU