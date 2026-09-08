Yaz havası etkisini artırıyor: sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak

Genel görünüm:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarından Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde önümüzdeki haftanın yağışsız geçeceğini ve gökyüzünün genellikle az bulutlu ve açık olacağını belirtti. Tekin, hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derece civarında artış beklediklerini ve bunun birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Büyükşehirlerde beklenen durum:

Üç büyükşehir için öngörülerde Ankara'da çarşamba 28, perşembe 30, cuma 32, hafta sonu ise yer yer 35 dereceye kadar yükseliş olacağı; İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 28–29 derece aralığında seyredeceği; İzmir'de ise gün içi değerlendirmenin 32–33 derece civarında gerçekleşeceği vurgulandı.

Meteoroloji uzmanı Tekin, bu tür artışların özellikle şehir içi ısınmasını hızlandırabileceğine dikkat çekti ve hassas grupların tedbir almasının önemli olduğunu belirtti.

Deniz suyu sıcaklığı ve vatandaşlara uyarılar:

Deniz suyu sıcaklıklarına ilişkin verilen bilgilerde Ege kıyılarında yer yer 26–27 derece, Akdeniz'de ortalama 30 derece düzeyinin görüldüğü; Doğu Akdeniz'de, Antalya körfezinde ise 31–32 dereceye ulaştığı bildirildi. Tekin, güneş ışınlarının en dik olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında zorunlu durumlar dışında dışarı çıkılmamasını, yeterli su tüketimi ve korunma (şapka, güneş kremi gibi) önlemlerinin alınmasını özellikle tavsiye etti.

Genel olarak, hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklık artışının şehir ve kıyı bölgelerinde hissedilir olacağı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarının bu doğrultuda güncellenmeye devam edeceği belirtildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TAHMİN UZMANI FEVZİ BURAK TEKİN, TÜRKİYE’NİN YAĞIŞSIZ BİR HAFTAYA GİRDİĞİNİ BELİRTTİ. TEKİN, "HAVA SICAKLIĞI ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK" DEDİ.