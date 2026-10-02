Ağınlı öğrencilere tüketim bilinci ve sağlıklı gelecek dersi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde, Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilinçli Tüketim ve Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında öğrencilere kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Programda, günlük yaşamda alınacak basit ama etkili kararlarla hem bireysel sağlığın korunması hem de kaynakların daha verimli kullanılması hedeflendi.

Eğitimin içeriği:

Sunumlarda öncelikle gıda israfının önlenmesi üzerinde duruldu; öğrencilere tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiği anlatıldı. Ayrıca güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi ile ilgili temel ilkeler paylaşılırken, gıdanın üretimden tüketime kadar geçen süreçteki değeri ve tarımın toplum için taşıdığı önem vurgulandı.

Beklenen kazanımlar:

Programın amaçları arasında öğrencilerin bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanması, sağlıklı gıda tercihleri yapma bilinci edinmesi ve israfın önlenmesine yönelik farkındalık geliştirmesi yer aldı. Eğitim, öğrencilerin gıda kaynaklarına saygı gösterme ve tarımsal üretimin değerini anlama yönünde adım atmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılımcılara verilen bilgiler, hem bireysel davranış değişikliklerine zemin hazırlamayı hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına destek olmayı amaçlıyor. Ağın'daki bu tür eğitimlerin, gelecekte daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

AĞIN’DA ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLİ TÜKETİM VE SAĞLIKLI GELECEK EĞİTİMİ