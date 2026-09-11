Ağır çarpışma: Eskişehir arazözü ile otomobil kavşakta çarpıştı, bir ölü

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Antalya'daki orman yangınından dönen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Arazözün sürücüsü M.K. (28) idaresindeki 26 RD 307 plakalı araç ile otomobil sürücüsü İsmail D. (38) yönetimindeki 03 AHY 044 plakalı otomobilin çarpışması sonucu arazöz orta refüje devrildi, otomobil hurda hâline geldi.

can kaybı ve yaralılar:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü İsmail D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralananlar arasında R.D. (35), orman işçileri A.K. (28), A.G. (19), H.E.K. (20) ile arazöz sürücüsü M.K. (28) bulunuyor. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

kara kutu niteliğinde müdahale ve soruşturma:

AFAD ekipleri, sıkışan otomobil sürücüsünün cansız bedenini yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası bulunduğu yerden çıkararak hastane morguna kaldırdı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından jandarma güvenlik önlemleri alırken, savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayda kullanılan araç plaka ve sürücü bilgilerinin 26 RD 307 (arazöz) ve 03 AHY 044 (otomobil), ayrıca tüm yaralı ve yaşamını yitirenin kimlik bilgileri resmi açıklamalarda korunduğu şekilde basına verildi. Kaza ile ilgili soruşturma ve olay yerinde yapılan tespitler, yetkililerce takip ediliyor.

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININDAN DÖNEN ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAZÖZÜN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU.