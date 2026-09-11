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Feke yolunda takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

Feke'ye bağlı İnderesi Mahallesi'nden Kozan istikametine giden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı; 6 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Feke yolunda takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Adana'nın Kozan ilçesinde, Feke ilçesine bağlı İnderesi Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kozan istikametine seyir halinde olan araç, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle olay yerinde güvenlik altına alındı.

Müdahale ve yaralıların nakli:

Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve CANKUR ekipleri olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Kazada sürücü E.Y. ile birlikte D.T., F.A., İ.A., yine D.T. ve F.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme sürüyor:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemleri ile delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın nedenine ilişkin ilk belirlemeler sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yönünde olsa da, resmi inceleme sonuçları bekleniyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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