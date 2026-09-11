Kütahya'dan Glasgow'a: DPÜ uluslararası eğitim sahnesinde yerini güçlendirdi

DPÜ glasgow'da: fuarın odağında Kütahya ve üniversite:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), dünyanın farklı yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren EAIE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarında Kütahya'yı ve üniversitenin eğitim-araştırma birikimini uluslararası platformda tanıttı. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen etkinlikte üniversite adına Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yer aldı ve kurumun uluslararasılaşma vizyonu katılımcılara aktarıldı.

DPÜ standı, kurumun akademik programları, araştırma kapasitesi ve öğrenci-akademisyen hareketliliğini artırmaya yönelik hedefleri hakkında bilgi paylaşımı için yoğun ilgi gördü. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde yeni iş birlikleri kurulması ve mevcut ortaklıkların geliştirilmesine özel önem verildi.

Görüşmelerin öncelikleri ve temas edilen alanlar:

DPÜ delegasyonu, özellikle öğrenci ve akademisyen hareketliliği, Erasmus+ kapsamında olası ortaklıklar, ortak akademik programlar, bilimsel projeler ve araştırma ortaklıkları üzerinde odaklanan görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik atılabilecek somut adımlar, potansiyel proje ortakları ve değişim programları masaya yatırıldı.

Standı ziyaret eden isimler arasında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Edinburgh Başkonsolosu Hakan Kıvanç da bulunarak DPÜ'nün uluslararasılaşma çabaları hakkında Rektör Kızıltoprak'tan bilgiler aldı. Bu ziyaretler, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası ağlarla ilişkilerini güçlendirme çabalarının somut göstergesi oldu.

Rektörün değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, fuarın kurumun akademik ve kurumsal görünürlüğünü artırma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Kızıltoprak, yapılan görüşmelerin yeni iş birliklerinin önünü açacağına dikkat çekti ve "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin adını, birikimini ve güçlü potansiyelini uluslararası platformlarda daha görünür hâle getirmek; öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Üniversitemizi ve Kütahya’mızı böylesine önemli bir uluslararası platformda temsil etmekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Katılım, DPÜ için sadece tanıtım adı altında bir etkinlikten öte, uzun vadeli proje ve değişim ağları kurma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi, fuarda elde edilen temasa dayalı takip görüşmelerini ve olası ortaklık tekliflerini önümüzdeki dönemde somut anlaşmalara dönüştürmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, EAIE 2026'ya katılım DPÜ'nün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme, öğrenci ve akademisyenlere daha fazla fırsat yaratma ve Kütahya'nın eğitim markasını genişletme yönünde atılan stratejik bir adım olarak öne çıktı. Üniversitenin bu tür platformlardaki görünürlüğünü artırma çabaları önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleriyle pekiştirilmeye çalışılacak.

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK