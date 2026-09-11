Dolar 48,5930 +0,13%
Euro 56,3663 -0,04%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.860,68 -0,36%
EUR/USD 1,1598 -0,13%
Brent Petrol 104,78 -2,65%
--°

Kütahya'dan Glasgow'a: DPÜ uluslararası eğitim sahnesinde yerini güçlendirdi

DPÜ, rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak liderliğinde EAIE 2026'da Kütahya'yı temsil ederek Erasmus+, ortak programlar ve araştırma iş birliklerini görüştü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'dan Glasgow'a: DPÜ uluslararası eğitim sahnesinde yerini güçlendirdi

DPÜ glasgow'da: fuarın odağında Kütahya ve üniversite:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), dünyanın farklı yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren EAIE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarında Kütahya'yı ve üniversitenin eğitim-araştırma birikimini uluslararası platformda tanıttı. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen etkinlikte üniversite adına Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yer aldı ve kurumun uluslararasılaşma vizyonu katılımcılara aktarıldı.

DPÜ standı, kurumun akademik programları, araştırma kapasitesi ve öğrenci-akademisyen hareketliliğini artırmaya yönelik hedefleri hakkında bilgi paylaşımı için yoğun ilgi gördü. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde yeni iş birlikleri kurulması ve mevcut ortaklıkların geliştirilmesine özel önem verildi.

Görüşmelerin öncelikleri ve temas edilen alanlar:

DPÜ delegasyonu, özellikle öğrenci ve akademisyen hareketliliği, Erasmus+ kapsamında olası ortaklıklar, ortak akademik programlar, bilimsel projeler ve araştırma ortaklıkları üzerinde odaklanan görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik atılabilecek somut adımlar, potansiyel proje ortakları ve değişim programları masaya yatırıldı.

Standı ziyaret eden isimler arasında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Edinburgh Başkonsolosu Hakan Kıvanç da bulunarak DPÜ'nün uluslararasılaşma çabaları hakkında Rektör Kızıltoprak'tan bilgiler aldı. Bu ziyaretler, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası ağlarla ilişkilerini güçlendirme çabalarının somut göstergesi oldu.

Rektörün değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, fuarın kurumun akademik ve kurumsal görünürlüğünü artırma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Kızıltoprak, yapılan görüşmelerin yeni iş birliklerinin önünü açacağına dikkat çekti ve "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin adını, birikimini ve güçlü potansiyelini uluslararası platformlarda daha görünür hâle getirmek; öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Üniversitemizi ve Kütahya’mızı böylesine önemli bir uluslararası platformda temsil etmekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Katılım, DPÜ için sadece tanıtım adı altında bir etkinlikten öte, uzun vadeli proje ve değişim ağları kurma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi, fuarda elde edilen temasa dayalı takip görüşmelerini ve olası ortaklık tekliflerini önümüzdeki dönemde somut anlaşmalara dönüştürmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, EAIE 2026'ya katılım DPÜ'nün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme, öğrenci ve akademisyenlere daha fazla fırsat yaratma ve Kütahya'nın eğitim markasını genişletme yönünde atılan stratejik bir adım olarak öne çıktı. Üniversitenin bu tür platformlardaki görünürlüğünü artırma çabaları önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleriyle pekiştirilmeye çalışılacak.

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi...
images

Okul çevrelerinde 'sıfır tolerans' çağrısı: Muğla valisi ilçelerle güvenlik hazı...
images

YÖK: akademisyenlerin dijital paylaşımlarıyla ilgili kurulumuzun yeni düzenlemes...
images

Doktora projesiyle gökkuşağı alabalığı hücre kültürüne üç boyutlu yaklaşım TÜBİT...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağcılar'da yasa dışı sentetik ecza ticaretine darbe: 2 gözaltı

Antalya'da Hıdırlık Kulesi'nde tarihi tenis gösterisi

Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı

Tekirdağ Hayrabolu'da park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı