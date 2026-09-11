Dolar 48,5930 +0,13%
Euro 56,3663 -0,04%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.860,68 -0,36%
EUR/USD 1,1598 -0,13%
Brent Petrol 104,78 -2,65%
--°

Hakkari'de ihale süreçlerinde şüpheli hareketlilik: yedi kişi tutuklandı

Hakkari'de yürütülen soruşturmada gıda ihalelerinde usulsüzlük, belge tahrifatı ve kamu zararına yol açan ödemeler iddiasıyla 7 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hakkari'de ihale süreçlerinde şüpheli hareketlilik: yedi kişi tutuklandı

Hakkari'de ihale soruşturmasının ayrıntıları

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, kamu kurumlarının gıda sektöründeki firmalardan yaptığı bazı mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Valilik açıklamasına göre, suçlamalar arasında ihalelere fesat karıştırılması, resmi belgelerde tahrifat ve usulsüz düzeltmeler ile yüklenici firmaların hak ediş bedellerinin artırılması yer alıyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla başlatıldı. Elde edilen bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda, eylemlere iştirak ettikleri veya yardım ettikleri değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 1'i serbest bırakıldı, diğer 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adli süreç ve alınan tedbirler:

Soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla şüphelilere ait banka hesaplarına ve soruşturma konusu şirketlerin hesaplarına el koyma tedbiri uygulandı. Valilik açıklaması, soruşturmanın adli makamların koordinasyonunda devam ettiğini ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Yetkililer, iddiaların aydınlatılması ve kamu zararının tespit edilmesi için delil toplama ve inceleme işlemlerinin devam ettiğini, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek adımların atılabileceğini ifade etti. Kamu kurumlarının alım süreçlerinde şeffaflık ve mevzuata uyumun önemine vurgu yapıldı.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, KAMU KURUMLARININ GIDA...

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, KAMU KURUMLARININ GIDA SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAZI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA USULSÜZLÜK YAPILDIĞI VE KAMU ZARARINA NEDEN OLUNDUĞU TESPİT EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı
images

Tekirdağ Hayrabolu'da park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari araç 4 ki...
images

Yayla aramasında mutlu son: Kars’ta kaybolan 23 yaşındaki engelli bulundu
images

Bodrum’da eski ana isale hattında patlama geniş çaplı su kaybına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağcılar'da yasa dışı sentetik ecza ticaretine darbe: 2 gözaltı

Antalya'da Hıdırlık Kulesi'nde tarihi tenis gösterisi

Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı

Tekirdağ Hayrabolu'da park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı