Hakkari'de ihale süreçlerinde şüpheli hareketlilik: yedi kişi tutuklandı

Hakkari'de ihale soruşturmasının ayrıntıları

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, kamu kurumlarının gıda sektöründeki firmalardan yaptığı bazı mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Valilik açıklamasına göre, suçlamalar arasında ihalelere fesat karıştırılması, resmi belgelerde tahrifat ve usulsüz düzeltmeler ile yüklenici firmaların hak ediş bedellerinin artırılması yer alıyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla başlatıldı. Elde edilen bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda, eylemlere iştirak ettikleri veya yardım ettikleri değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 1'i serbest bırakıldı, diğer 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adli süreç ve alınan tedbirler:

Soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla şüphelilere ait banka hesaplarına ve soruşturma konusu şirketlerin hesaplarına el koyma tedbiri uygulandı. Valilik açıklaması, soruşturmanın adli makamların koordinasyonunda devam ettiğini ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Yetkililer, iddiaların aydınlatılması ve kamu zararının tespit edilmesi için delil toplama ve inceleme işlemlerinin devam ettiğini, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek adımların atılabileceğini ifade etti. Kamu kurumlarının alım süreçlerinde şeffaflık ve mevzuata uyumun önemine vurgu yapıldı.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, KAMU KURUMLARININ GIDA SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAZI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA USULSÜZLÜK YAPILDIĞI VE KAMU ZARARINA NEDEN OLUNDUĞU TESPİT EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI.