Sivasspor'da Muğlaspor randevusu için taktik hazırlık

Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Muğlaspor mücadelesine yönelik hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Futbolcular seansı ısınma hareketleriyle başlattı. Ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlara odaklanıldı; dar alan oyunları ile oyuncuların pozisyon alma ve hızlı karar verme yetileri üzerinde duruldu.

Seansın sonu ve hedefleri:

Çalışma, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Teknik ekip, antrenmanla saha içi düzeni pekiştirmeyi, oyuncuların maç temposuna uyum sağlamasını ve stratejik uygulamaları güçlendirmeyi amaçladı.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 7. HAFTASINDA SAHASINDA MUĞLASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.