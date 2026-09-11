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Battalgazi'de tartışma kavgaya döndü: keser ve bıçak kullanıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada keser ve bıçak kullanıldı; O.U. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, şüpheli H.A. için çalışma başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Battalgazi'de tartışma kavgaya döndü: keser ve bıçak kullanıldı

Battalgazi Mahallesi'nde keser ve bıçak kullanımıyla sonuçlanan kavga

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda keser ve bıçak kullanıldığı, bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, taraflar H.A. ile O.U. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma büyüdü. O.U.'nun H.A.'ya keserle saldırdığı, H.A.'nın da bıçakla karşılık vermesi sonucu O.U.'nun bıçakla yaralandığı belirtildi.

emniyet ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı O.U., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve durumunun hayati tehlike taşıdığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından bölgeden kaçtığı belirlenen H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.

KESERİN POLİSE VERİLMESİ

KESERİN POLİSE VERİLMESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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