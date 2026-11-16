Ağız sağlığı, genel sağlığın ilk alarmı

Ağız ve diş sağlığı tüm vücudun ayrılmaz bir parçasıdır

17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, ağız sağlığının yalnızca estetik bir mesele olmadığını vurguladı. Dr. Özdere, ağız içindeki bulguların başka hastalıkların işareti olabileceğini ve mevcut hastalıkların kontrolünü güçleştirebileceğini belirterek, düzenli hekim kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Diş eti hastalıkları ve ilerleyişi:

Diş çürükleri mineye zarar vererek zamanla derin dokulara ulaşabilir; bu süreç ağrı ve apselere yol açabilir. Diş eti hastalıkları ise kanama, şişlik ve hassasiyetle başlayabilir. Özellikle ilerleyen diş eti iltihabı olan periodontitis, dişleri destekleyen dokuların ve çene kemiğinin zarar görmesine neden olabilir. Tedavi gecikirse dişlerde sallanma ve diş kaybı gelişebilir.

Sistemik hastalıklarla bağlantılar:

Diyabet ile diş eti hastalıkları arasında iki yönlü bir etkileşim bulunduğu belirtiliyor. Kontrolsüz diyabet diş eti hastalıklarını ağırlaştırabilirken, kronik diş eti iltihabı kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca ağız kaynaklı bakterilerin özellikle bazı kalp hastalıkları risk grubundaki kişilerde kana karışması ve ağız hijyeninin yetersiz olduğu durumlarda bazı solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişki göstermesi olasıdır.

Belirtileri küçümsemeyin ve günlük bakımınıza özen gösterin:

Dr. Özdere, fırçalama sırasında veya kendiliğinden oluşan kanama, sürekli hassasiyet veya ağrı, geçmeyen ağız kokusu, dişlerde sallanma veya yer değiştirme gibi belirtiler varsa diş hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Diş fırçalamak tek başına yeterli olmayabilir; dişler günde en az iki kez, iki dakika boyunca uygun teknikle fırçalanmalı, diş ipi veya arayüz fırçasıyla diş araları düzenli olarak temizlenmelidir. Şekerli ve yapışkan gıdaların sınırlandırılması ve dengeli beslenme de ağız sağlığını destekler.

Herhangi bir şikâyet olmasa bile düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Özdere, kontrol sıklığının kişinin ağız sağlığı durumu, mevcut hastalıkları ve risk faktörlerine göre değişebileceğini; bazı kişiler için altı ayda bir kontrolün uygun olabileceğini ifade etti. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle yapılan hatırlatmada, erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamalarının hem dişleri hem de genel sağlığı korumanın en güvenli yolu olduğu vurgulandı.

DR. EDA ÖZDERE