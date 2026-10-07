Ağrı Dağı'nda fırtına yüzünden zirveye kısa mesafe kala döndü

Tırmanışın akışı ve zorlu hava koşulları:

Diyarbakırlı dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Ağrı Dağı'na planladığı tırmanış için Diyarbakır'dan ayrıldı ve iki gün boyunca zirve hedefiyle ilerledi. İkinci günkü tırmanışta yaklaşık 4 bin 900 rakıma ulaştığında bölgedeki hava hızla kötüleşti; şiddetli rüzgâr ve fırtına etkisini artırdı, görüş mesafesi düştü ve koşullar tırmanışı riskli hale getirdi.

Geri dönüş kararı ve güvenlik önlemleri:

Aktürk, önceliğini güvenliğe vererek değerlendirme yaptı ve zirveye kısa mesafe kala geri dönme kararı aldı. Zorlu hava şartlarına rağmen güvenle daha alçak rakımlara inmeyi başardı; bu tercih, tırmanışın doğal riskleriyle başa çıkarken can güvenliğinin önemini gösterdi.

Deneyim ve gelecek planları:

Aktürk, yaşanan zorluğun tırmanışın bir parçası olduğunu vurguladı ve uygun hava koşullarında Ağrı Dağı zirvesini yeniden denemeyi hedeflediğini ifade etti. Deneyimli dağcının kararı, bölgedeki ani hava değişimlerinin dağcılık planlarında nasıl belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

DİYARBAKIRLI DAĞCI MEHMET FATİH AKTÜRK, AĞRI DAĞI’NA YAPTIĞI TIRMANIŞTA YAKLAŞIK 4 BİN 900 RAKIMDA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI.