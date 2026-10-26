Altıeylül’de parklara yeni soluk: güvenli, konforlu ve çok amaçlı ortak alanlar

Altıeylül’de parklar yaşam alanına dönüştürülüyor

Altıeylül Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda başlattığı yenileme programı ile ortak kullanım alanlarının niteliğini yükseltiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar kapsamında 11 parkın farklı bölümlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Proje, çocukların güvenle oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin huzurlu vakit geçirebileceği çok amaçlı alanlar oluşturmayı hedefliyor.

spor ve oyun alanlarında kapsamlı düzenlemeler:

Çalışmalarda öncelik, parkların kullanım güvenliği ve konforunun artırılması oldu. Spor sahalarının akrilik zeminleri yenilendi ve tel örgülerde gerekli bakım onarımları yapıldı. Zaman içinde yıpranan alanlar elden geçirilerek spor yapmak isteyen vatandaşların daha rahat yararlanabileceği hale getirildi. Çocuk oyun grupları üzerinde yapılan rutin kontrollerin yanı sıra, kauçuk zemin uygulamaları düzenlenerek düşme ve yaralanma risklerinin azaltılması sağlandı.

İsmail Akçay Parkı’nda EPDM koşu pisti yenilendi:

Yenileme çalışmaları içinde öne çıkan uygulamalardan biri İsmail Akçay Parkı’ndaki koşu pistinin elden geçirilmesi oldu. Koşu pisti EPDM zemin uygulaması ile yenilenerek yürüyüş ve koşu aktiviteleri için daha konforlu bir yüzey sunar hale getirildi. Bu müdahale, parklarda yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi anlayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tüm yenileme süreçleri, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarını gözetecek şekilde planlandı. Çocuk oyun alanlarından spor sahalarına, koşu pistlerinden dinlenme mekânlarına kadar yapılan düzenlemelerle parkların sosyal yaşam içindeki rolü güçlendirildi. Ekipler, kullanım ömrü dolmuş veya güvenlik standartlarını yitirmiş donanımları yenileyerek parkların sürdürülebilir şekilde hizmet vermesini amaçladı.

başkan şehirli: öncelik çocukların güvenliği ve mahalle kültürü

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yapılan çalışmaları değerlendirirken parkların mahalle kültürünü ve sosyal etkileşimi güçlendiren ortak alanlar olduğuna vurgu yaptı. Başkan Şehirli, parkların temiz, bakımlı, güvenli ve kullanışlı olmasının önemine dikkat çekti ve çocukların güvenliği ve mutluluğunun belediye öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Şehirli şöyle ifade etti: Parkların her mahallede yaşayanların ihtiyaçları gözetilerek yenilendiğini, çocukların yüzündeki tebessüm ve ailelerin memnuniyetinin çalışmalara yön verdiğini söyledi. Belediye, mevcut alanları koruyup geliştirmenin yanı sıra ihtiyaç görülen noktalarda yeni düzenlemeler yapmaya devam edecek.

Altıeylül Belediyesi ekipleri, planlı bakım ve yenileme programını sürdürerek parkları her yaştan kullanıcının rahat ve güvenle vakit geçirebileceği alanlar haline getirmeyi hedefliyor. Yapılan müdahaleler, günlük yaşamda kullanılan sosyal alanların kalitesini artırmayı amaçlayan daha geniş bir hizmet anlayışının parçası olarak hayata geçirildi.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYUN OYNAYABİLECEĞİ, GENÇLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ VE AİLELERİN KEYİFLE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ PARKLARI YENİLEMEK İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ.