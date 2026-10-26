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Göksun'un sonbahar paleti Kahramanmaraş'ın doğasında canlanıyor

Göksun ilçesi, sonbaharla sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünerek orman, dağ ve akarsu kıyılarında doğa tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Göksun'un sonbahar paleti Kahramanmaraş'ın doğasında canlanıyor

Göksun'un sonbahar paleti Kahramanmaraş'ın doğasında canlanıyor

Kahramanmaraş'ın doğal zenginlikleriyle öne çıkan ilçesi Göksun, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlarının hakim olduğu bir görünüme kavuştu. İlçedeki ormanlar, dağ etekleri ve akarsu kenarları, mevsimin değişimini izlemek isteyenlere adeta bir açık hava sergisi sunuyor.

yürüyüş rotaları ve vadi manzaraları:

Yaprakların sararıp dökülmesiyle patikalar renkli bir zemine dönüşürken, serin dağ havası ve sessiz vadiler doğa yürüyüşçüleri için cazip hale geliyor. Ormanlık alanlar boyunca pek çok noktada, sakin yürüyüşün yanında dinlenme ve manzara keyfi yaşanıyor.

fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için fırsatlar:

Akarsu kenarlarında ve baraj gölü çevresinde oluşan kartpostallık görüntüler, hem amatör hem profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Sonbaharın tonları, bölgenin doğa turizmi potansiyelini ön plana çıkarırken ziyaretçilere farklı açılardan keşif ve gözlem olanağı sağlıyor.

Göksun'un bu renk cümbüşü, Kahramanmaraş'ın doğal mirasını gözler önüne seriyor ve mevsimin sunduğu dingin deneyimi yaşamak isteyenlere çağrı niteliğinde. Bölge, yılın bu döneminde sessizliği, manzara zenginliğini ve doğayla baş başa kalma imkânını bir arada sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN KAHRAMANMARAŞ’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN İLÇESİ GÖKSUN, SONBAHARIN...

KAHRAMANMARAŞ’IN KAHRAMANMARAŞ’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN İLÇESİ GÖKSUN, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE KIZIL TONLARA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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