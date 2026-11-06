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Ağrı yaylalarında beyaz örtü: çobanlar koyun sürülerini otlatmaya devam etti

Ağrı'nın Taşlıçay ve Hamur yaylaları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; çobanlar zorlu sonbahar koşullarına rağmen sürülerini otlatmayı sürdürdü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı yaylalarında beyaz örtü: çobanlar koyun sürülerini otlatmaya devam etti

Yaylalarda ilk kar etkisi:

Ağrı'nın Taşlıçay ve Hamur ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı yaylalar, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yayla manzaralarını değiştirdi.

Çobanların bakımı ve sürüler:

Yaylalarda koyunlarını otlatan çobanlar, zorlu hava şartlarına rağmen sürülerini otlatmaya devam etti. Çobanlar, hayvanların bakımını ve beslenmesini aksatmayarak koyun sürülerinin hareketlerini dikkatle yönlendirdi.

Sonbaharın ilerleyen günlerinde etkisini gösteren erken kar, bölgedeki yaşamı etkiledi; buna rağmen bölge halkı ve çobanlar rutinlerini sürdürerek sürülerin güvenliği için önlemler aldı.

AĞRI’DA YAYLALARA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI, ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİ OTLATMAYI SÜRDÜRDÜ

AĞRI’DA YAYLALARA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI, ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİ OTLATMAYI SÜRDÜRDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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