Ağrı'da 253 Hatim: şehitler için birlik ve dua çağrısı

Ağrı Merkez Camii'nde hatim duası gerçekleşti

15 Temmuz Derneği tarafından yürütülen "253 Hatim" programının 66'ncı durağı olarak Ağrı'da şehitler için hatim duası okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde kurulan derneğin etkinliği, cuma namazı sonrası Ağrı Merkez Camii'nde düzenlendi. Programa, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turunç'un mesajı: kardeşlik ve hafıza:

Program sonrası konuşan İsmail Hakkı Turunç, farklı etnik kökenlere sahip insanların bin yıldır aynı topraklarda kardeşlik duygusuyla yaşadığını hatırlattı ve bu anlayışın gelecek nesillere taşınmasının önemine vurgu yaptı. Turunç, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde devletin korunduğunu belirterek, "Milletimiz meydanlara ve sokaklara çıkarak 253 şehit, 2 bin 800 gazi vermek suretiyle devletimizi ve milletimizi korudu, bayrağımızı indirmedik" sözlerini paylaştı.

Programın kapsamı ve uyarılar:

Turunç, programın Türkiye genelinde sürdüğünü ve Ağrı'nın bu çalışmanın 66'ncı ili olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm iller ziyaret edildikten sonra programın yeniden il il sürdürülmesinin planlandığını aktaran Turunç, derneğin yurt dışında da çalışmalar yürüttüğünü ve bugüne dek 61 ülkede ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yurt dışı ziyaretlerde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden Turunç, vatandaşları dini istismar ederek insanları farklı amaçlar doğrultusunda yönlendirmeye çalışan yapılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca ecdadın emanet bıraktığı vatanın ve bayrağın birlik içinde korunması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, şehitler için edilen duaların ardından katılımcılara lokma ikram edilmesiyle sona erdi. Turunç, Ağrı'daki ev sahipliği nedeniyle kent halkına, valiye ve mülki idare amirlerine teşekkür ederek kenti yeniden ziyaret etme arzularını dile getirdi.

253 Hatim programı kapsamında düzenlenen bu tür anma ve dua buluşmaları, yerel protokollerle birlikte hem anma hem de toplumsal birlik ve bilinçlendirme amacı taşıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AĞRI’DA DUALARLA ANILDI