Manisa'nın kültürel hafızası akademide masaya yatırılıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa’da Din ve Hayat Sempozyumu" başladı. Etkinlik, kentin tarihî süreç içinde dinî, sosyal ve kültürel hayatını yönlendiren kişi, kurum ve gelenekleri akademik çerçevede tartışmayı amaçlıyor.

açılış ve katılımcılar:

Sempozyumun açılış paneli MCBÜ Spor Bilimleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, MCBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Uzm. Dr. Ümit Atman (Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı), Seyhan Terzi (Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Birimi Müdürü) ile Ahmet Erdinçli (Manisa İlahiyat Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı) katıldı.

İlk oturum, moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdülgaffar Aslanın yaptığı panelle başladı. Oturumda konuşmacı olarak Prof. Dr. Seyfullah Kara (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi) ve Prof. Dr. Adnan Koşum (Süleyman Demirel Üniversitesi) yer aldı. Yüz yüze oturumlar İlahiyat Fakültesi'nde devam ederken, sempozyumun çevrim içi oturumları 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

odak ve hedefler:

Sempozyum, Manisa’nın şehir kültürünü, dinî birikimini, tasavvuf geleneğini, eğitim kurumlarını, cami ve vakıf medeniyetini, halk dindarlığını ve günümüz toplumsal yapısındaki dini hayatı disiplinlerarası bir bakışla ele alıyor. Amaç, kentte iz bırakan kişi, kurum ve düşünce geleneklerini tarihsel ve sosyokültürel bağlamında görünür kılmak.

Etkinliğin onursal başkanlığını MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, başkanlığını ise İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev yürütüyor. Alanında uzman araştırmacıların katkılarıyla sempozyumun, Manisa’nın dinî ve kültürel mirasını daha kapsamlı biçimde ortaya koyması, yeni akademik çalışmaları teşvik etmesi ve şehir hafızasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Katılımcıların sunumları ve tartışmaların sonucunda ortaya çıkacak bulguların kentin kültürel mirası üzerine yerel ve ulusal düzeyde kaynak oluşturması bekleniyor; sempozyum, disiplinlerarası diyalogla tarihî verilerin güncel toplumsal ihtiyaçlarla ilişkilendirilmesine zemin hazırlıyor.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA, KENTİN TARİHSEL SÜREÇTE DİNİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINA YÖN VEREN KİŞİ, KURUM VE GELENEKLER AKADEMİK ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLİYOR. SEMPOZYUMDA YÜZ YÜZE OTURUMLARIN ARDINDAN 17 EKİM’DE ÇEVRİM İÇİ OTURUMLAR DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.