Ağrı'da 425 bin fidanla başlayan geniş kapsamlı ağaçlandırma hamlesi

etkinlikte yapılan dikimler:

Ağrı’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen çalışmada kent genelinde 125 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğin merkezi Ağrı Millet Ormanı olarak belirlendi; il merkezinde 30 bin fidan dikimi yapılırken, yedi ilçede belirlenen dağılım doğrultusunda kalan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğünün 2026 yılı programı kapsamında merkez ve ilçelerde planlanan 300 bin fidan dikimine, Milli Ağaçlandırma Günü’nde gerçekleştirilen bu çalışma da eklenerek yıl içinde toplam 425 bin fidanın toprakla buluşması sağlandı. Bu rakam il genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

valinin açıklamaları ve vurgular:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada dikilen fidanların gelecek nesiller için önemine dikkat çekti. Bozkurt, Peygamber Efendimizin, "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" hadisini hatırlatarak bu anlayışın ağaçlandırma çalışmalarına verilen önemi açıkladı.

Vali Bozkurt, fidanların ilerleyen yıllarda çocuklara, gençlere ve ailelere gölgelik alanlar sağlayacağını ve aynı zamanda çeşitli canlılar için doğal yaşam alanları oluşturacağını belirtti. Çalışmanın hem sosyal hem de ekolojik faydalarının uzun vadede hissedileceğini vurguladı.

örgütlenme ve teşekkür:

Etkinlik kapsamında yürütülen faaliyetlerin, Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda planlandığı ve uygulandığı kaydedildi. Bozkurt, çalışmalarda sorumluluk üstlenen kamu kurumlarına ve organizasyonda emeği geçen Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.

Vali Bozkurt ayrıca, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinin, bölgedeki ağaçlandırma hamlelerine katkı sunduğunu belirterek, yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ