Ağrı'da bir ayda silah ve suç unsurlarına yönelik operasyon: 20 kişi hakkında adli işlem

Ağrı'da yürütülen çalışmaların kapsamı:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda silahlı tehdit, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, yeni nesil suç örgütleri ve tefecilik suçlarına yönelik çalışmalar yürüttü.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sırasında 5 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 7 ruhsatsız av tüfeği, 413 fişek, 3 muşta ve 1 kelepçe ele geçirildi.

adli süreç ve şüpheliler:

Belirtilen suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 20 kişi hakkında gerekli adli süreç başlatıldı.

AĞRI'DA SON BİR AYDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA RUHSATSIZ SİLAH VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLİRKEN, 20 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.