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Ağrı'da bir ayda silah ve suç unsurlarına yönelik operasyon: 20 kişi hakkında adli işlem

Ağrı'da KOM ekipleri son bir ayda düzenledikleri operasyonlarda çeşitli ruhsatsız silahlar ele geçirip, 20 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağrı'da bir ayda silah ve suç unsurlarına yönelik operasyon: 20 kişi hakkında adli işlem

Ağrı'da yürütülen çalışmaların kapsamı:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda silahlı tehdit, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, yeni nesil suç örgütleri ve tefecilik suçlarına yönelik çalışmalar yürüttü.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sırasında 5 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 7 ruhsatsız av tüfeği, 413 fişek, 3 muşta ve 1 kelepçe ele geçirildi.

adli süreç ve şüpheliler:

Belirtilen suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 20 kişi hakkında gerekli adli süreç başlatıldı.

AĞRI&#039;DA SON BİR AYDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA RUHSATSIZ SİLAH VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE...

AĞRI'DA SON BİR AYDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA RUHSATSIZ SİLAH VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLİRKEN, 20 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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