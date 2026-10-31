İki ay sonra römork sahibinin evinin yanına bırakıldı

olayın gelişimi:

Karaman'ın Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesinde yaşanan olayda, Cafer Dik'e ait römork yaklaşık 2 ay önce çalındı. Dik, olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte polis merkezine gidip şikayette bulundu.

geri getirilme ve polisin çalışması:

Aradan geçen süre sonunda römork, sahibinin evinin yanında bulunan boş arsa içine bırakıldı. Sabah saatlerinde çocuklarının durumu fark edip haber vermesi üzerine Dik, gelişmeyi polise bildirdi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, römork üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, römorkun bir araca bağlanarak çekilip götürüldüğü anlar kayıt altına alındı. Dik, kayıtlar olduğu için daha önce karakola başvurduğunu belirtti ve römorkun sahibine geri getirildiğini görünce yine polise haber verdi.

Cafer Dik yaşananları şöyle anlattı: "2 ay önce römorkum çalındı. Kamera kayıtları olduğu için karakola gidip şikayette bulunduk. Çocuklar sabahleyin römorkun geri geldiğini söyledi. Ben de geldim, römorka baktım, sonra karakola gittim. Römorku çalanlar geri getirmiş. Şikayetçiyim"

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN’DA 2 AY ÖNCE ÇALINAN RÖMORK, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN SAHİBİNİN EVİNİN YANINDAKİ ARSAYA GERİ BIRAKILDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ, RÖMORK ÜZERİNDE PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPTI.