Engelsiz kafe üyeleri caddeyi cumhuriyet şölenine çevirdi

Muratpaşa'da cumhuriyet coşkusu

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe üyesi özel bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hazırladıkları bando gösterisiyle cadde yürüyüşü gerçekleştirdi. Kırmızı beyaz kıyafetler giyen katılımcılar, ellerindeki bayrakları sallayarak korteji oluşturdular ve marşlarla bölgeye renk kattılar.

bando ve yürüyüşün atmosferi:

Marşların ritmiyle ilerleyen grup, sokakta coşkulu görüntüler oluşturdu. İzleyiciler kısa süreli duraklarda alkışlayarak destek verdi; ellerde dalgalanan Türk bayrakları ve kırmızı beyaz kostümler yürüyüşe görsel bir zenginlik sağladı. Etkinlik sırasında katılımcıların bir arada hareket etmesi ve müziğe katılımları dikkat çekti.

toplumsal anlam ve görünürlük:

Bu tür etkinlikler, özel bireylerin kamusal alanlarda görünürlüğünü artırıyor ve toplumsal katılımı güçlendiriyor. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe üyelerinin hazırlığı ve cesareti, bayramın paylaşma ve birlik mesajını somutlaştırdı; yürüyüş, çevredeki sakinlerin de katılımıyla yerel dayanışmayı pekiştirdi.

Gün boyu süren coşku, yürüyüşün ardından dağılan katılımcıların yüzlerinde ve izleyenlerin tepkilerinde hissedildi; etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın ortak kutlanmasının canlı bir örneğini sundu.

MURATPAŞA BELEDİYESİ ADALYA VAKFI ENGELSİZ KAFE’NİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLADIKLARI BANDO GÖSTERİSİYLE CADDE YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.