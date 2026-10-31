Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Engelsiz kafe üyeleri caddeyi cumhuriyet şölenine çevirdi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe özel bireyleri, 29 Ekim'de bando gösterisi ve yürüyüşle kırmızı beyaz bayrakları sokaklara taşıdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Engelsiz kafe üyeleri caddeyi cumhuriyet şölenine çevirdi

Muratpaşa'da cumhuriyet coşkusu

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe üyesi özel bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hazırladıkları bando gösterisiyle cadde yürüyüşü gerçekleştirdi. Kırmızı beyaz kıyafetler giyen katılımcılar, ellerindeki bayrakları sallayarak korteji oluşturdular ve marşlarla bölgeye renk kattılar.

bando ve yürüyüşün atmosferi:

Marşların ritmiyle ilerleyen grup, sokakta coşkulu görüntüler oluşturdu. İzleyiciler kısa süreli duraklarda alkışlayarak destek verdi; ellerde dalgalanan Türk bayrakları ve kırmızı beyaz kostümler yürüyüşe görsel bir zenginlik sağladı. Etkinlik sırasında katılımcıların bir arada hareket etmesi ve müziğe katılımları dikkat çekti.

toplumsal anlam ve görünürlük:

Bu tür etkinlikler, özel bireylerin kamusal alanlarda görünürlüğünü artırıyor ve toplumsal katılımı güçlendiriyor. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe üyelerinin hazırlığı ve cesareti, bayramın paylaşma ve birlik mesajını somutlaştırdı; yürüyüş, çevredeki sakinlerin de katılımıyla yerel dayanışmayı pekiştirdi.

Gün boyu süren coşku, yürüyüşün ardından dağılan katılımcıların yüzlerinde ve izleyenlerin tepkilerinde hissedildi; etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın ortak kutlanmasının canlı bir örneğini sundu.

MURATPAŞA BELEDİYESİ ADALYA VAKFI ENGELSİZ KAFE’NİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ, 29 EKİM...

MURATPAŞA BELEDİYESİ ADALYA VAKFI ENGELSİZ KAFE’NİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA HAZIRLADIKLARI BANDO GÖSTERİSİYLE CADDE YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültür yolunda Çeşme sakızı yeniden gündemde
images

Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarih, limon ve limonata ile tanıştı
images

Sinop Üniversitesi'nde ileri yaştakiler ahşabı sanata dönüştürüyor
images

Tarihi çeşme yeniden hayat buluyor: Tosya Belediyesi özgün mimariyi yaşatıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç yeteneklere yönelik kâğıt rölyef kursu Erzincan'da başladı

Kültür yolunda Çeşme sakızı yeniden gündemde

Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarih, limon ve limonata ile tanıştı

MHP'den Bodrum'da yıl boyu turizmi hedefleyen çok amaçlı fuar çağrısı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor