Kahramanmaraş'ta 'Kaf Dağı'nın ardından' temasıyla masallar uluslararası sahnede

Kahramanmaraş’ta masallar yeni bir perde açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Edebiyat Şehri kimliği çerçevesinde düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. "Kaf Dağı’nın Ardından" temasıyla düzenlenen şölen, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen anlatıcıları bir araya getiriyor.

Açılışta öne çıkan konuşmalar:

Programda konuşan Masal Maraş Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Ölçer, masalların toplumların kültürünü, değerlerini ve ahlakını gelecek kuşaklara aktaran önemli bir miras olduğunu vurguladı. Ölçer, sözlü geleneğin kuşaklar arasında köprü kurduğunu ve masalların "sözden söze, kalpten kalbe" aktarımının dünyayı iyileştirme gücüne işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ise hikaye anlatıcılığının ortak hafızayı canlı tuttuğunu, her bireyin çocukluğunda iz bırakan bir anlatıcıyla anıları olduğunu belirtti. Kaya, anlatıların geçmişle gelecek arasında kültürel bir süreklilik sağladığını ifade etti.

Sahne gösterileri ve çocuk etkinlikleri:

Açılışın ardından usta meddah Osman Bozdemir bir gösteri sundu; Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen anlatıcılar kendi kültürlerinden hikâyeleri katılımcılarla paylaştı. Festival kapsamında sahne alan "Nani Nani Çocuklar" müzik grubu, enstrümanlarla şarkılar söyleyip masallar anlatarak çocuklara neşeli anlar yaşattı. Gösteriler çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Organizatörler, şölenin sözlü kültüre verdiği önemi vurgulayarak katılımcılar ve yerel halk arasında doğrudan iletişim sağlayan anlatı etkinliklerinin sürdürüleceğini belirtti. Etkinlikler sayesinde hem yerel miras hem de uluslararası anlatı çeşitliliği ön plana çıkıyor.

İki gün sürecek 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni kapsamında 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek; masal anlatıcıları programlar boyunca çocuklar ve edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI DÜNYA HİKÂYE ANLATICILARI ŞÖLENİ, FARKLI ŞEHİR VE ÜLKELERDEN MASAL ANLATICILARINI BİR ARAYA GETİRDİ