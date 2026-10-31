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Ağrı'da huzur operasyonu: 16 aranan şahıs yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ağrı Emniyeti'nin son haftalık operasyonlarında 16 aranan şahıs yakalandı; 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ağrı'da huzur operasyonu: 16 aranan şahıs yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ağrı ilinde son hafta güvenlik çalışmaları

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlar sırasında toplam 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.

yapılan işlemler ve uygulanan tedbirler:

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak toplam 5 kişiye idari işlem uygulandı. Olaylarla bağlantılı bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi. Emniyet birimleri bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt altına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

çalışmaların kapsamı ve yerel güvenlik etkisi:

Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar, kent genelinde huzur ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik hedeflerin bir parçası olarak yürütüldü. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti; adli süreçlerle birlikte idari yaptırımların da uygulanmasının yerel güvenlik üzerinde doğrudan etkisi olacağı vurgulandı.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE OPERASYONLARDA...

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE OPERASYONLARDA 16 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 10 RUHSATSIZ SİLAH VE 141 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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