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Paris'te üçüncü dalga başladı: hayat pahalılığına karşı sıkı güvenlik önlemleri

Fransa'da üçüncü dalga protestolar Paris'te başladı; yürüyüşte 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi, ülke çapında yüzbinlerce katılımcı bekleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Paris'te üçüncü dalga başladı: hayat pahalılığına karşı sıkı güvenlik önlemleri

Paris'te yürüyüş yoğun polis gözetiminde başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te, hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen gösterilerin üçüncü dalgası başladı. Yetkililer, 17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla geniş güvenlik tedbirleri aldı ve ülke genelinde 70 bin polis ile jandarma görevlendirdi. Başkentte protestocular, izin verilen güzergah kapsamında Porte de Bagnolet'ten Porte de Charenton'a yürüyüşe geçti; yürüyüş boyunca yoğun bir polis varlığı göze çarptı.

güvenlik önlemleri ve kent yaşamına etkisi:

Yürüyüş güzergahı üzerindeki mağazalar, yağma ve tahribat riskine karşı vitrinlerini tahta panellerle kapattı. Önemli kamu binalarının yakınındaki metro ve banliyö istasyonlarının bazıları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, güvenlik tedbirlerinin gösterilerin düzeniyle birlikte kamu düzenini korumaya yönelik olduğunu belirtti.

siyasi katılım ve ülke genelindeki eylemler:

Paris yürüyüşüne, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partisinin adayı Jean-Luc Melenchon da katıldı. Melenchon'a Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Seine-Saint-Denis milletvekili Aurelie Trouve ve partinin diğer üyeleri eşlik etti. Polis verilerine göre bugün ülke genelinde 350 gösteri planlanmış durumda ve gösterilere 350 bin ile 450 bin kişinin katılması bekleniyor.

Paris'in yanı sıra Bordeaux, Lyon, Rennes ve Nice'te de yürüyüşler başladı. Marsilya'da sosyal medyada çağrılan birçok "izinsiz" gösteri yasaklanırken, Bordeaux'da Place de la Bourse ile Place de la Victoire arasındaki gösteriye izin verildi. Lyon'da şehir merkezindeki yürüyüş onaylandı; Rennes'te ise ilk başta yasaklanan gösteri, organizatörlerin güzergahı değiştirmesinin ardından onay aldı.

Fransa&#039;nın başkenti Paris&#039;te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen yürüyüş...

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen yürüyüş yoğun polis varlığıyla başladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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