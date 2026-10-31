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Kulu'da kırsal yolda minibüs çarpışması: üç kişi hafif yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kozanlı Mahallesi yakınında iki minibüsün çarpışması sonucu F.K., M.K. ve N.K. hafif yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kulu'da kırsal yolda minibüs çarpışması: üç kişi hafif yaralandı

Kulu'da kırsal yolda minibüs çarpışması: üç kişi hafif yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu üç kişi hafif yaralandı. Kaza, Kozanlı Mahallesi yolunda, Doğutepe Mahallesi yakınında meydana geldi.

kaza yeri ve müdahale:

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemleri alıp ilk müdahaleyi yaptı; bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan F.K., M.K. ve N.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İKİ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İKİ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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