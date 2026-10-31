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Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor

Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giden 59 AG 946 plakalı otomobile arkadan çarpan tırın kaçması sonucu takla atan araçta 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde yaşanan kazada, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan sürücü Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobil, arkadan gelen bir tırın çarpmasıyla kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü ve içindekiler yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan üç yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bölgede gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ulaşım ve soruşturma:

Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik kısa süre kontrollü sağlandı; otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olay yerinden ayrılan tır sürücüsünün yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma ve çalışma başlattı. Yetkililer, kazaya ilişkin görgü tanıklarının ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini bildirdi.

Kazanın oluş şekli, olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesi ve tüneldeki trafik düzeni neticesinde, bölgedeki güvenlik önlemleri ve sürücülerin dikkatine yönelik hatırlatmalar yapıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Cenazeye giden aile ölümden döndü: Bolu Dağı Tüneli&#039;nde tırın çarpıp kaçtığı otomobil takla...

Cenazeye giden aile ölümden döndü: Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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