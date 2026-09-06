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Ağrı'da okullar elden geçirildi: 158 kurum yeni döneme eksiksiz hazır

Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 158 okulda bakım, onarım ve boya işlerini tamamladı; 48 okulun doğalgaz dönüşümü yapıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ağrı'da okullar elden geçirildi: 158 kurum yeni döneme eksiksiz hazır

Ağrı'da okullar uyum haftasına temiz ve güvenli ortamlarda giriyor

Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 158 okulun bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme işleri tamamlandı. Ayrıca 48 okulun doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilerek ısınma altyapıları yenilendi.

çalışmaların kapsamı:

Sınıflarda, ortak kullanım alanlarında ve okul çevrelerinde yapılan düzenlemelerle eğitim ortamlarının fiziksel koşulları iyileştirildi. Boya ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte okul binalarının estetik ve hijyenik görünümü güçlendirildi; çevre düzenlemeleri ise öğrencilerin güvenli giriş çıkış ve dinlenme alanlarına yönelik düzenlemeleri içerdi.

Isınma altyapısına yönelik projeler kapsamında 48 okulun doğalgaz dönüşümü tamamlandı. Bu adım, kış aylarında daha verimli ve sürdürülebilir bir ısınma sağlama hedefinin parçası olarak tanımlandı.

saha organizasyonu ve yönetsel koordinasyon:

İşler, Ağrı Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki koordinasyonla planlandı ve sahada titizlikle uygulandı. İl genelindeki ekipler, okulların eğitim-öğretim yılının başlamasından önce hazır hale gelmesi için yoğun mesai yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, çalışmaların önceliğinin öğrencilerin temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim alması olduğunu vurguladı. Çakan, bu konuda sahada yürütülen titiz çalışmayı öne çıkararak, "Bu pazartesi günü Uyum Haftası kapsamında okula başlayacak öğrencilerimizi pırıl pırıl okullarımızda ve sınıflarımızda karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, okulların eksiksiz şekilde yeni döneme hazırlanmasının eğitim kalitesine olumlu yansımaları olacağını; öğrenci, öğretmen ve velilerin huzur içinde bir dönem geçirmesi için bakım ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

AĞRI’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE 158 OKULUN BAKIM, ONARIM, BOYA VE ÇEVRE DÜZENLEME...

AĞRI’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE 158 OKULUN BAKIM, ONARIM, BOYA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI, 48 OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AĞRI VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA EĞİTİM KURUMLARI, UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİLERİNİ KARŞILAMAYA HAZIR HALE GETİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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