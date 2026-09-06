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Son dakikada yetiştiren müdahale: Elazığ polisi KPSS adaylarını taşıdı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KPSS'ye geç kalma riski taşıyan adayları motorize ve polis araçlarıyla sınav salonlarına güvenle ve zamanında ulaştırdı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Son dakikada yetiştiren müdahale: Elazığ polisi KPSS adaylarını taşıdı

Emniyet ekipleri sınav gününde sahadaydı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS sabahında, Elazığ genelinde sınav merkezlerine ulaşımda güçlük çeken adaylara polis ekipleri destek verdi. Kentte hazır bekleyen birimler, sınava geç kalma riski bulunan kişileri hızlı ve güvenli şekilde salona yetiştirmek için seferber oldu.

hareket planı:

Kent genelinde görev yapan motorize ve asayiş ekipleri, motosiklet ve polis araçlarıyla adayları sınav salonlarının kapısına kadar taşıdı. Ekipler, kritik noktalarda trafiği yönlendirerek ve gerektiğinde önlem alarak yol açtı; bu süreçte İHA sistemleriyle trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi.

emniyet müdürlüğünün açıklaması:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KPSS sabahı, adaylarımızın sınav merkezlerine güvenli ve zamanında ulaşabilmeleri için ekiplerimiz sahadaydı. İHA’larımızla trafik yoğunluğunu anlık olarak takip ederken, trafik ekiplerimizle yoğunluğun yaşandığı noktalarda gerekli müdahaleleri gerçekleştirdik. Sınava geç kalma riski bulunan adaylarımızın da zamanında sınav merkezlerine ulaşmalarını sağladık. Gençlerimizin geleceğe uzanan bu önemli yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyor, tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Polislerin zamanında müdahaleleri, sınav sabahında yaşanabilecek aksamaların önüne geçti. Yetkililer, benzer etkinliklerde koordinasyonun önemine dikkat çekerek adayların sınav öncesi planlama yapmalarını ve kimlik ile belgelerini kontrol etmelerini önerdi.

ELAZIĞ’DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NA (KPSS) GEÇ KALMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ADAYLAR İÇİN EMNİYET...

ELAZIĞ’DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NA (KPSS) GEÇ KALMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ADAYLAR İÇİN EMNİYET GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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