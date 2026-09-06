Çorum’da KPSS günü: salonlarda ter, dışarıda beklenti

Sınav günü atmosferi:

Çorum’da bugün 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava binlerce aday katıldı. Sabah saatlerinde okullara yönelen adaylar, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Salon kapılarının kapanmasıyla birlikte adaylar hedefledikleri puan için ter dökmeye başladı; dışarıda ise aileler, yakınları ve bekleyenler okul önlerinde endişe ve umutla bekledi.

Sınav sırasında uygulanan güvenlik ve giriş prosedürleri sakin ilerledi; görevliler sınav akışını sağlamak üzere yoğun şekilde çalıştı. Sınav çıkışında adayların ve yakınlarının birbirleriyle paylaştığı ilk izlenimler, günün genel tablosunu oluşturdu.

Adayların değerlendirmeleri:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Lale Uyar sınava kendini denemek için girdiğini söyleyerek, "Bu sene gireceğim sınav öncesinde kendimi denemek amacıyla bu sınava girdim. Matematikten çok yapamadım. Aslında sınav ne çok zor ne de çok kolaydı, orta derecedeydi. Ama güzeldi, kötü puan beklemiyorum. Hiç çalışmadım, fakat taze bilgilerimle sınava girdiğim için kendime güvenim vardı. Genel olarak güzeldi ama bu sene de biraz zorlamışlar" dedi. Uyar'ın ifadeleri, sınavı orta zorlukta bulan adayları yansıttı.

Matematik öğretmeni Yunus Bozkurt ise sınav süresinin hızlı geçtiğini ve bazı sorulara yetişemediğini belirterek, "Sınav iyiydi, matematiği yaptım. Ben de matematik öğretmeniyim. Diğerler sorularda biraz zorlandım. Zaman çok hızlı geçti, çoğu soruya bakamadım. Ama genel olarak güzeldi" diye konuştu. Bozkurt'un yorumu, zaman yönetiminin adaylar için belirleyici olduğunu gösterdi.

Sınav sonrası izlenimler:

Sınav bitiminde salonlardan çıkan adaylar kısa değerlendirmeler yaptı; bazıları beklenenden iyi performans sergilediklerini söylerken, kimileri de zaman darlığı ve birkaç soru nedeniyle tereddüt yaşadığını aktardı. Okul önlerinde bekleyen aileler ise evlatlarının çıkış anlarını merakla takip etti ve desteklerini sürdürdü.

Çorum’daki oturum, ülke genelindeki diğer merkezlerde olduğu gibi yoğun bir katılımla tamamlandı. Adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken, bugün paylaşılan izlenimler sınavın genel olarak dengeli olduğu yönünde yoğunlaştı.

ÇORUM'DA, KAMU KURUMLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYEN BİNLERCE ADAYIN KATILDIĞI 2026-KPSS LİSANS GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR OTURUMU HEYECANI YAŞANDI. ADAYLAR SINAV SALONLARINDA TER DÖKERKEN, AİLELERİ İSE DIŞARIDA UMUTLU BEKLEYİŞLERİNİ SÜRDÜRDÜ.