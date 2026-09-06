Sınav kapısında 1 saniye: genç kızın KPSS hayali yarım kaldı

Karabük'te KPSS oturumunda son anda yaşanan olay

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Karabük'te sınav merkezleri sabahın erken saatlerinden itibaren adaylarla doldu. Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara girişler yapıldı; bazı adaylar sınava yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı.

Sınav günü ve kapının kapanması:

Sınav merkezine son anda ulaşmaya çalışan bir genç kadın, görevlilerin kapıları kapatmasının ardından içeri alınamadı. İddiaya göre aday kapının kapanmasına yalnızca 1 saniye kala ulaştı. Görevliler, sınav kuralları gereği kapıların yeniden açılmayacağını belirleyince genç kadın büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hâkim olamadı.

Vatandaşların müdahalesi ve olayın sonucu:

Genç kadının durumunu gören ve sınav merkezinin önünde çocuklarını bekleyen vatandaşlar duruma kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar, adayın sınava alınması için görevlilerle görüşerek yardımcı olmaya çalıştı ancak yapılan girişimler sonuç vermedi. Sınava giremeyeceğini anlayan genç kadın, üzgün bir şekilde sınav merkezinden ayrıldı.

Olay, sınav başlangıcında uygulanan kuralların adaylar ve yakınları üzerinde yarattığı stresi bir kez daha ortaya koydu; benzer durumların yaşanmaması için adayların sınav saatlerine zamanında ulaşmasının önemi öne çıktı.

KARABÜK'TE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI'NA (KPSS) GİRMEK İÇİN SINAV MERKEZİNE GELEN GENÇ KIZ, KAPILARIN KAPANMASINA YALNIZCA 1 SANİYE KALA YETİŞEMEYİNCE SINAVA ALINMADI. BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞAYAN GENÇ KIZ İÇİN ÇOCUKLARINI SINAVDA BEKLEYEN VATANDAŞLARIN ÇABASI DA SONUÇ VERMEDİ.