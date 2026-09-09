Ağrı'da sınır ötesi şüphe: yedi İran uyruklu uyuşturucuyla tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:
Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramaları ve iç beden muayenelerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
ele geçirilen maddeler:
Aramalarda 1 kilo 744 gram metamfetamin, 504 gram afyon sakızı ve 964 adet methadone hap bulundu. Maddelerin türü ve miktarı, suçlamanın boyutunu belirleyen unsurlar olarak kayda geçti.
hukuki süreç:
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapılan 7 kişi, sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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