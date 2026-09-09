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Ağrı'da sınır ötesi şüphe: yedi İran uyruklu uyuşturucuyla tutuklandı

Ağrı'da narkotik ekipleri, İran uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı; aramalarda 1.744 g metamfetamin, 504 g afyon sakızı ve 964 methadone hap bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağrı'da sınır ötesi şüphe: yedi İran uyruklu uyuşturucuyla tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramaları ve iç beden muayenelerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda 1 kilo 744 gram metamfetamin, 504 gram afyon sakızı ve 964 adet methadone hap bulundu. Maddelerin türü ve miktarı, suçlamanın boyutunu belirleyen unsurlar olarak kayda geçti.

hukuki süreç:

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapılan 7 kişi, sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı&#039;da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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