Ağrı'da sınır ötesi şüphe: yedi İran uyruklu uyuşturucuyla tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramaları ve iç beden muayenelerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda 1 kilo 744 gram metamfetamin, 504 gram afyon sakızı ve 964 adet methadone hap bulundu. Maddelerin türü ve miktarı, suçlamanın boyutunu belirleyen unsurlar olarak kayda geçti.

hukuki süreç:

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapılan 7 kişi, sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı