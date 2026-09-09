Yunusemre'de atık yönetiminde yüzde 90'lık konteyner dönüşümü

yunusemre'de konteyner yenileme çalışması:

Yunusemre Belediyesi, ilçede kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini kapsamlı bir program çerçevesinde yeniliyor. İlçede toplamda yaklaşık 7 bin konteyner bulunduğu belirtilirken, yürütülen çalışma ile konteynerlerin büyük çoğunluğu modern ve sağlam yeni modellerle değiştiriliyor.

Çalışma, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sürdürülüyor; yenilenen konteynerler önce Yunusemre Belediyesi Şantiyesine getiriliyor, ardından ihtiyaç duyulan noktalara tırlar aracılığıyla sevk ediliyor. Belediye yetkilileri, bu adımla hem altyapı eksikliklerinin giderildiğini hem de kolektif kullanım kalitesinin artırıldığını vurguluyor.

kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf:

Yunusemre Belediyesi, hurdaya ayrılan konteynerlerin tamamen atılmadığını, kullanılabilir parçaların titizlikle ayrılarak yeniden değerlendirildiğini açıklıyor. Konteynerlerin tekerlek, kulp ve benzeri parçaları ayrıştırılarak bakım ve onarımda kullanılıyor; bu yaklaşım hem maliyetleri düşürüyor hem de israfın önüne geçiyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen dönüşüm sürecinde %90 oranında yenileme gerçekleştirildiğini; bu sayede halkın kaynaklarının daha etkin kullanıldığını belirtiyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yürütülen çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Göreve gelir gelmez başlattığımız temizlik kampanyası ile temiz Yunusemre için duyarlılık artırıcı çalışmalara imza atmıştık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de temiz bir Yunusemre için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kullanım ömrünü tamamlamış olan konteynerlerimiz vardı. Bu çalışmada bize önemli destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendi imkânlarımız hem de Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile ilçemizde bulunan 7 bin çöp konteynerinin yüzde 90’ı yenilenecek. Yani Yunusemre’de halkın kaynakları halka hizmet olarak ulaştırılıyor".

Balaban, ilçe nüfusunu da hatırlatarak kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çekti: "İlçemizde yaşayan 270 bin vatandaşımıza hizmet ederken elimizdeki bütün kaynakları da en verimli şekilde kullanmaya önem veriyoruz." Başkan, kullanılabilir parçaların değerlendirilmesinin hem kamu maliyesi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yaptı.

Yürütülen dönüşüm projesi, Yunusemre'de temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin kalitesini artırmayı, belediye kaynaklarını korumayı ve halkın kullanımına daha güvenli, dayanıklı konteynerler sunmayı amaçlıyor. Yenileme çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı, kalan kısmın da planlandığı şekilde kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YENİLİYOR. ÇALIŞMA KAPSAMINDA İLÇEDE BİNLERCE ÇÖP KONTEYNERİ YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLİYOR. ESKİYEN KONTEYNERLERİN KULLANILABİLİR DURUMDAKİ PARÇALARI DA DEĞERLENDİRİLEREK TASARRUF SAĞLANIYOR.