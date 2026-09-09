Kaymakam Topaca'dan köylerde sıcak temas ve özel ziyaretler

Kaymakam Topaca'nın köy ziyaretleri

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, ilçe merkezine bağlı köylerde yürütülen alan çalışmaları ve hane ziyaretleri kapsamında Özkan, Bademli ve Adayazı köylerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında yaşlı vatandaşlar, şehit aileleri ve gazilerle birebir görüşmeler yapıldı.

Köylerde birebir iletişim:

İlk durak olan Özkan Köyü'nde Kaymakam Topaca, Arife Yürük'ün evine konuk oldu. Ziyaret sırasında yaşlı vatandaşın sağlık ve gündelik yaşam koşulları hakkında bilgi alındı ve Arife Yürük'ün hayır duası alındı.

Bademli Köyü ziyaretinde Kaymakam Topaca, şehit Veli Altın'ın emaneti olan ailesini evlerinde ziyaret ederek ailenin durumu ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Şehit aileleri ve gazilerle görüşmeler:

Adayazı Köyü'nde ise Kıbrıs Gazisi Münir Akın ve ailesiyle bir araya gelindi; gazinin talepleri dinlendi ve not alındı. Kaymakam Topaca, her görüşmede vatandaşların ilettiği talep ve ihtiyaçların tek tek not aldırıldığını belirtti.

Ziyaretlerde devletin desteğini vurgulayan Topaca, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu ve hane ziyaretleri ile vatandaş buluşmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ KAYMAKAMI ADEM TOPACA, İLÇE MERKEZİNE BAĞLI KÖYLERDE HANE ZİYARETLERİNDE BULUNARAK VATANDAŞLAR, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ.