Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Kaymakam Topaca'dan köylerde sıcak temas ve özel ziyaretler

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, Özkan, Bademli ve Adayazı köylerinde hane ziyaretleri yaparak şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kaymakam Topaca'dan köylerde sıcak temas ve özel ziyaretler

Kaymakam Topaca'nın köy ziyaretleri

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, ilçe merkezine bağlı köylerde yürütülen alan çalışmaları ve hane ziyaretleri kapsamında Özkan, Bademli ve Adayazı köylerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında yaşlı vatandaşlar, şehit aileleri ve gazilerle birebir görüşmeler yapıldı.

Köylerde birebir iletişim:

İlk durak olan Özkan Köyü'nde Kaymakam Topaca, Arife Yürük'ün evine konuk oldu. Ziyaret sırasında yaşlı vatandaşın sağlık ve gündelik yaşam koşulları hakkında bilgi alındı ve Arife Yürük'ün hayır duası alındı.

Bademli Köyü ziyaretinde Kaymakam Topaca, şehit Veli Altın'ın emaneti olan ailesini evlerinde ziyaret ederek ailenin durumu ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Şehit aileleri ve gazilerle görüşmeler:

Adayazı Köyü'nde ise Kıbrıs Gazisi Münir Akın ve ailesiyle bir araya gelindi; gazinin talepleri dinlendi ve not alındı. Kaymakam Topaca, her görüşmede vatandaşların ilettiği talep ve ihtiyaçların tek tek not aldırıldığını belirtti.

Ziyaretlerde devletin desteğini vurgulayan Topaca, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu ve hane ziyaretleri ile vatandaş buluşmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ KAYMAKAMI ADEM TOPACA, İLÇE MERKEZİNE BAĞLI KÖYLERDE HANE ZİYARETLERİNDE...

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ KAYMAKAMI ADEM TOPACA, İLÇE MERKEZİNE BAĞLI KÖYLERDE HANE ZİYARETLERİNDE BULUNARAK VATANDAŞLAR, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir’de kurtuluşun 104’üncü yılında meydanlarda birlik ve anma
images

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı
images

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı
images

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alındı

Köy meydanında yıldızlar altında nostalji: açık hava sinema gecesi

Güzergah değişikliği esnafı mağdur etti, il başkanından belediyeye çağrı

orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali