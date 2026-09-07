Ağrı'da tenis heyecanı başlıyor: 81 ilden sporcular Ağrı Dağı Cup'ta

turnuva ve organizasyon:

Ağrı’da, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1 müsabakaları başladı. Organizasyon, Ağrı Valiliği himayesinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Karşılaşmalar, Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksindeki tenis kortlarında yapılıyor.

katılım ve takvim:

Turnuvaya Türkiye'nin 81 ilinden toplam 124 sporcu katıldı. Eleme müsabakaları 5-6 Eylül tarihlerinde oynandı ve ana tablo karşılaşmalarına geçildi. Sporcular şampiyonluk için mücadele ederken, final müsabakaları 11 Eylül Cuma günü oynanacak; organizasyon karşılaşmaların ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

ödül havuzu ve ödüller:

Organizasyonda toplam 240 bin lira ödül havuzu bulunuyor. Turnuvada dereceye giren sporculara para ödülü verilecek; şampiyon olan sporcular 40 bin lira, ikinci olan sporcular ise 20 bin lira ödül kazanacak.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, turnuvanın kentin spor faaliyetlerine ve spor turizmine katkı sunduğunu vurguladı ve farklı illerden gelen sporcuları Ağrı’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Çelebi, müsabakaları izlemek isteyen vatandaşları Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi tenis kortlarına davet etti.

AĞRI DAĞI CUP TENİS TURNUVASINDA MAÇLAR BAŞLADI