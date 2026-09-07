İstanbulspor'da odaklanma vurgusu: puanlarla çıkış zorunlu

İstanbulspor teknik sorumlusu maçın ardından konuştu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 2-1 mağlup olan İstanbulsporta teknik sorumlu İlyas Öztürk, müsabakanın ardından takım ve maç analizine dair değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını ve seriye talihsizliklerin de eklendiğini ifade etti.

maçın dönüm noktaları:

Maçta erken geriye düştüklerini, penaltı kazandıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini söyleyen Öztürk, '1-0 geriye düştük, penaltı kazandık değerlendiremedik. Sonra gölü bulduk, uzatmaların sonunda tekrar geriye düştük' ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın kritik anlarının skora doğrudan etki ettiğini vurguladı.

öne çıkan değerlendirme:

Öztürk, takımın bundan sonraki süreci oyuncuların toparlanmasına bağladı ve sorumluluk çağrısı yaptı. Basın toplantısında, 'Üzgünüz. Talihsizlik var üzerimizde' sözlerine yer veren teknik sorumlu, son olarak oyuncuların morali ve konsantrasyonunun önemine dikkat çekti. Öztürk, 'İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız' diyerek önümüzdeki maçlarda puan hedefinin altını çizdi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız" dedi.