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İstanbulspor'da odaklanma vurgusu: puanlarla çıkış zorunlu

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Iğdır FK'ya 2-1 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu İlyas Öztürk, odaklanma çağrısı yaparak toparlanma ve puan vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İstanbulspor'da odaklanma vurgusu: puanlarla çıkış zorunlu

İstanbulspor teknik sorumlusu maçın ardından konuştu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Iğdır FK'ya 2-1 mağlup olan İstanbulsporta teknik sorumlu İlyas Öztürk, müsabakanın ardından takım ve maç analizine dair değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını ve seriye talihsizliklerin de eklendiğini ifade etti.

maçın dönüm noktaları:

Maçta erken geriye düştüklerini, penaltı kazandıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini söyleyen Öztürk, '1-0 geriye düştük, penaltı kazandık değerlendiremedik. Sonra gölü bulduk, uzatmaların sonunda tekrar geriye düştük' ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın kritik anlarının skora doğrudan etki ettiğini vurguladı.

öne çıkan değerlendirme:

Öztürk, takımın bundan sonraki süreci oyuncuların toparlanmasına bağladı ve sorumluluk çağrısı yaptı. Basın toplantısında, 'Üzgünüz. Talihsizlik var üzerimizde' sözlerine yer veren teknik sorumlu, son olarak oyuncuların morali ve konsantrasyonunun önemine dikkat çekti. Öztürk, 'İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız' diyerek önümüzdeki maçlarda puan hedefinin altını çizdi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek...

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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