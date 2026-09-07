Erzurumspor Beşiktaş randevusuna tam kadro hazırlanıyor

hazırlıkların seyri:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi bugün teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman programı ısınma çalışmasıyla başladı; futbolcular daha sonra kondisyon ve taktik üzerinde çalışarak günü tamamladı. Çalışmanın yoğunluğu ve içeriği, takımın deplasman maçı hazırlık planına uygun şekilde şekillendirildi.

kadro ve sonraki program:

Erzurumspor, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maça odaklanmış durumda. Mavi-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek ve çalışmalar perşembe gününe kadar sürecek.

Karşılaşma öncesi ekipte sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor; bu durum teknik ekip için taktik varyasyonlarını deneme ve maç kadrosunu netleştirme açısından avantaj sağlıyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ. LAWRENCE AGYEKUM