Iğdır galibiyetinin ardından Kenan Koçak oyuncuların emeğine vurgu yaptı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

kenan koçak'ın değerlendirmesi:

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, basın toplantısında maçla ilgili yorum yapmayacağını belirtti ve değerlendirmeyi kamuoyuna bıraktı.

Koçak'ın sözleri şöyle: "Öncelikle oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Onların, kulübün, taraftar adına çok sevindim. Maçı yorumlamayacağım. Maçı kamuoyunun takdirine bırakıyorum".

takım ve taraftar vurgusu:

Koçak'ın vurgusu, oyuncuların performansına ve emeğine yönelik oldu; verdiği mesaj, sahadaki çaba ile kulüp ve taraftar arasında kurulan bağı öne çıkardı. Teknik direktörün yorumu, galibiyetin paylaşılarak değerlendirilmesini amaçlayan bir duruş sergiledi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçla ilgili yorum yapmayacağını ve bunu kamuoyunun takdirine bıraktığını belirterek, "Oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.