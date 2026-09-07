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Kocaeli'de engelleri aşan kulaçlar: 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu Gebze'de

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası başladı; 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu 12 Eylül'e kadar yarışacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaeli'de engelleri aşan kulaçlar: 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu Gebze'de

Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Gebze'de başladı:

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda start aldı. Organizasyona 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu katılıyor ve müsabakalar 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Açılış seremonisini önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın izledi. Törene ayrıca yaklaşık bin 500 sporsever katıldı.

resmi açılışta verilen mesajlar:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin spor ve gençlik odaklı bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi sporun ve gençliğin kenti Kocaeli’de sayısız uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz," diye konuştu. Konuşmalarda ayrıca önceki dönem Bakan Mehmet Kasapoğlu ile TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ve Dünya Para Yüzme Direktörü Craig Nicholson da Büyükakın'a organizasyona sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

olimpiyat hazırlıkları ve yarış programı:

Başkan Büyükakın, şampiyonanın sadece madalya mücadelesi olmadığını, aynı zamanda sporcular için bir hazırlık aşaması olduğunu belirterek bu yarışların "Los Angeles’ta yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları" için de önemli bir prova olduğunu söyledi. Açılış sonrası protokol üyeleri, 800 metre erkekler ve 400 metre kadınlar serbest stil yarışlarını takip etti.

Tüm mücadeleler Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek ve organizasyon 12 Eylül'e kadar sürdürülecek. Ev sahibi kent yetkilileri, şehrin uluslararası müsabakalara sağladığı altyapı ve misafirperverlik için memnuniyetini dile getirdi.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE 38 ÜLKEDEN 700’ÜN ÜZERİNDE SPORCUNUN KATILDIĞI PARA YÜZME AVRUPA...

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE 38 ÜLKEDEN 700’ÜN ÜZERİNDE SPORCUNUN KATILDIĞI PARA YÜZME AVRUPA ŞAMPİYONASI BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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