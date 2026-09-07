Ahbap derneği soruşturmasında beşinci dalga: 47 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrası Ahbap Derneği aracılığıyla toplanan bağışların akıbeti mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda 53 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılık açıklamasına göre, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandı ve bu tutarın yaklaşık 4,2 milyar TL olarak sarf edildiği tespit edildi. Ancak dernek hesapları arasında çok sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin olağan yardım akışı karakterine uymadığı ve bu durumun şüphe oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, bağışlardan yaklaşık 950 milyon TL'nin 13 Şubat-25 Mayıs 2023 döneminde nakit olarak çekildiği, bu çekimler arasında tek seferde 500 milyon TL tutarında bir çekimin bulunduğu vurgulandı. Soruşturma makamları, bu ölçekteki nakit çekimlerin "alanda nakdi yardım/harcama" olarak izah edilemeyeceğini ve çekimlerin hangi harcama kalemlerine gittiğinin tespit edilemediğini kaydetti.

harcamaların ve belgelerin incelenmesi:

Bağışların kullanımına ilişkin incelemelerde, yaklaşık 2 milyar TL'lik kısmının konut projelerine harcandığı; yapılan konut ve okulların sayı ve niteliği göz önüne alındığında bu miktarın yüksek bulunduğu ifade edildi. Bu harcamalara ilişkin mali ve fiziki incelemeler, TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdürülüyor.

Ayrıca bağışların 1 milyar TL'den fazlasının mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı, bu alımların ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği aktarıldı. İncelemelerde, harcamaların karşılığında gerçekten mal veya hizmet alınıp alınmadığı ve alındıysa ticari teamüllere uygunluğunun bilirkişi raporuyla netleştirileceği belirtildi.

Başsavcılık delil olarak, itiraf içerikli ifadeler, mal/hizmet satın alınan kişilerle şüphelilerin kişisel hesapları arasındaki para akışları, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığının bulunmadığına dair tespitler, dernekle organik veya muhasebe ilişkisi bulunan şüphelilerin nakliye şirketleri kurarak yardım taşımacılığından şahsi menfaat elde ettiğine ilişkin veriler ile kamu kurumlarına teslim edilen yardım belgelerindeki eksiklikleri gösteren yazılı belgeleri sunduğunu açıkladı.

operasyonun son durumu ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 53 şüpheliden 47'sinin gözaltına alındığı, şüphelilerden birinin ise cezaevinde bulunduğu bildirildi. Soruşturmanın halen devam ettiği, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda ek işlemler yapılabileceği kaydedildi.

Yetkililer, soruşturmanın kamu kaynaklarının denetimine ve afet dönemlerinde yardım faaliyetlerinin şeffaflığına yönelik ciddi bir örnek teşkil ettiğini vurgularken, soruşturmanın sonucunun mali tespitler ve bilirkişi değerlendirmelerine bağlı olacağını belirtti.

"Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik 5. dalga operasyon: 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirlendi