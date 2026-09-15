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Ahilik erdemleri Erzurum'un çarşısından genç girişimcilere umut taşıyor

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Ahilik kültürünün toplumu birleştiren, adaleti ve paylaşmayı öne çıkaran bir medeniyet anlayışı olduğunu ve gençlere yol gösterdiğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahilik erdemleri Erzurum'un çarşısından genç girişimcilere umut taşıyor

Vali Baruş'tan Ahilik Haftası mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ahilik kültürünün nesiller boyunca aktarılan, toplumu bir arada tutan ve köklü değerleri yaşatan temel kurumlardan biri olduğunu ifade etti. Baruş, Ahilik Teşkilatı'nı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde milletin ve devletin güçlenmesinde öncü kuruluşlar arasında saydı.

Ahiliğin çok boyutlu işlevi:

Vali Baruş mesajında, Ahiliğin yalnızca ekonomik düzeni düzenleyen bir teşkilat olmadığını; sosyal, kültürel, siyasi, dini ve askeri işlevleriyle de örnek teşkil eden bir medeniyet anlayışı olduğunu belirtti. Baruş, "Ahiler esnaf teşkilatının birer üyesi olarak topluma en kaliteli ve en hesaplı hizmeti vermeyi düstur edinmişlerdir" sözleriyle, mesleki ahlak ve hizmet kalitesinin altını çizdi.

Mesajda ayrıca Ahilik ilkelerinin kaynağını Kur'an ahlakında bulduğu ve bu nedenle toplumda kin ile nefret tohumlarının atılmasını engellediği vurgulandı. Vali Baruş, bu yönüyle Ahiliğin milletin barış ve sevgi temelinde gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Erzurum'da somut izler ve gençlere çağrı:

Baruş, Erzurum'un tarih boyunca Ahilik kültürünü güçlü biçimde yaşatan şehirlerden olduğunu belirterek, "Bedesten’in taş duvarlarında, Taşhan’ın kemerlerinde, kentimizin yüzyıllara dayanan çarşı ve pazar geleneğinde bu kültürün izlerini bugün de görmek mümkündür" dedi. Bu tespit, kültürel mirasın kent dokusundaki görünür yerlerine dikkat çekiyor.

Mesajını küresel ticaret ve üretim koşullarındaki değişime rağmen Ahilik değerlerinin güncelliğine işaret ederek sürdüren Vali Baruş, "Emeğe ve alın terine önem vermek, toplumda adaleti gözetmek ve paylaşma bilincini yaymak hâlâ yol gösterici yaşam ilkeleri olarak bizlere ışık tutmaktadır" ifadeleriyle genç girişimcilere ve esnaf-sanatkârlara çağrıda bulundu. Baruş, genç girişimcilerin bu değerlere sahip çıkarak üretim yapmasının Erzurum ekonomisinin sağlam bir zemin üzerinde yükselmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Baruş, mesajını Ahi Evran-ı Veli ve bu mirası emanet eden ustalara rahmet dilekleriyle tamamlayarak, esnaf ve sanatkârlara bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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