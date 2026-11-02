Dolar 49,9656 +0,07%
Euro 56,0436 +0,58%
Bist 10.889,74 +1,21%
Altın Gram 6.285,15 +0,35%
EUR/USD 1,1213 +0,43%
Brent Petrol 108,50 -4,35%
--°

Denizli'de gençler miras taşıyor: 48 yıllık bakır ustasını atölyesinde ziyaret ettiler

Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Mirasın Bekçileri' projesi ile Kaleiçi Çarşısı'nda 48 yıllık bakır ustası Şefik Demirel'i ziyaret etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de gençler miras taşıyor: 48 yıllık bakır ustasını atölyesinde ziyaret ettiler

öğrenciler 48 yıllık bakır ustasını atölyesinde dinledi:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaatları tanımak ve yaşatmak amacıyla yürüttükleri proje kapsamında tarihi Kaleiçi Çarşısı’nda yaklaşık yarım asırdır bakır işleyen emekli öğretmen Şefik Demirel ile bir araya geldi. Öğrenciler, ustanın atölyesinde mesleğin hem geçmişini hem de üretim süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

projenin amacı ve ekip:

Öğrencilerin katıldığı çalışma, Öğretmen Özgür Hilmi Yıldız rehberliğinde kurulan Genç Zanaatkârlar kulübünün Mirasın Bekçileri takımı tarafından yürütülüyor. Takımda yer alan Elif Begüm Şakiroğlu, Zeynep Dila Karaca, Aysima Durna, Elif Aydın ve Cemile Sude Arslan, proje kapsamında geleneksel mesleklerin kayıt altına alınması ve sonraki nesillere aktarılması için saha ziyaretleri gerçekleştiriyor.

usta ziyaretinde öğrenilenler:

Atölyede öğrenciler, 48 yıldır bakır süs eşyaları ve rölyef üreten Demirel’den kullanılan araçları, üretim aşamalarını ve bir eserin tamamlanma sürecini dinledi. Gençler; mesleğin inceliklerini, üretimdeki adımları ve el emeğine dayalı teknikleri not alırken, mesleğe ilginin azalmasının nedenlerini ve yeni ustaların yetişmesi için çözüm önerilerini de ustadan öğrendi. Görüşme, ekip tarafından röportaj şeklinde kayıt altına alındı.

önceki duraklar ve kapsam:

Mirasın Bekçileri takımının yürüttüğü kültürel miras yolculuğu daha önce Tavas ilçesinde körüklü çizme ustası Mehmet Çiyancı ve Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’nde yorgancılık yapan Veysel Uçmaz ile yapılan görüşmeleri de kapsıyor. Tavas’ta körüklü çizme üretimi, Pamukkale’de el yapımı yorgan hazırlama süreçleri incelenmişti.

Takım kaptanı Elif Begüm Şakiroğlu ziyaretlerle ilgili olarak, çalışmaların yalnızca meslekleri belgelemekle sınırlı kalmayıp bu zanaatlara ilgi duyacak yeni kuşakları teşvik etmeye yönelik uygulama setleri hazırlamayı da hedeflediğini belirtti. Hazırlanan bu setlerle elde edilen deneyimlerin daha geniş öğrenci kitlelerine aktarılması amaçlanıyor.

gelecek için koruma ve aktarım çabaları:

Proje, öğrencilere röportaj ve saha çalışması deneyimi kazandırırken, Denizli’nin zanaat kültürünü yakından tanımalarına olanak sağlıyor. Elde edilen kayıtlar ve uygulama setleri sayesinde körüklü çizme, geleneksel yorgancılık ve bakır işlemeciliği gibi el emeğine dayalı mesleklerin genç kuşaklar tarafından tanınması ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

DENİZLİ’DE HATİPZADE VELİ BAŞER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN...

DENİZLİ’DE HATİPZADE VELİ BAŞER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL MESLEKLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN BAŞLATTIKLARI PROJEDE ÜÇÜNCÜ USTAYLA BULUŞTU. KÖRÜKLÜ ÇİZME VE YORGANCILIĞIN ARDINDAN TARİHİ KALEİÇİ ÇARŞISI’NDA 48 YILDIR BAKIR İŞLEYEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ŞEFİK DEMİREL’İ ZİYARET EDEN GENÇLER, MESLEĞİN İNCELİKLERİNİ USTASINDAN DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yarım asırlık sofralar: Karakoçan’da ihtiyaç sahiplerinin masası
images

Şehitkamil'de kantin kartıyla lise öğrencilerine düzenli destek
images

Yağmurda elini uzatan çocuk: Yusuf'un örnek davranışı bisikletle ödüllendirildi
images

Bereketli topraklara can suyu: Denizli'den üreticiye mazot ve gübre desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

Gölbaşı'nda kışlağın gölgesinde haşereye kökünden müdahale

Bahçelievler'de yanlış park İETT'yi yolda bıraktı, cadde uzun süre kilitlendi

Efeler'den çıkan lezzetler Eskişehir'in tedarik listesine girdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde