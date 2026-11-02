Askere uğurluk desteği: Canik'ten 6 bin TL harçlık ve ihtiyaç çantası

Canik Belediyesi'nden askere gidecek gençlere mali ve donanım yardımı

Samsun'un Canik ilçesinde ikamet eden ve vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere yönelik destekler devam ediyor. Belediye, gençlerin hem cep harçlığı ihtiyacını karşılamak hem de temel malzemeleri temin etmek amacıyla bir yardım paketi sunuyor.

destek içeriği ve tutarı:

Canik Belediyesi tarafından sağlanan yardım paketinde 6 bin TL tutarında asker harçlığı ile içinde temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu asker çantası yer alıyor. Çantaların içeriği, gençlerin sevk ve görev sürecinde ihtiyaç duyabileceği ürünlere odaklanıyor.

başvuru şartları ve ödeme düzeni:

Yardımdan yararlanmak isteyenler, sevk belgeleriyle birlikte Canik Belediyesi hizmet binasının zemin katında bulunan Sosyal Hizmetler Birimi'ne başvurarak destek talebinde bulunabiliyor. Belediye yetkilileri, harçlık ödemelerinin her ay düzenli olarak gençlerin hesaplarına yatırıldığını belirtiyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, desteklerin yıl boyunca sürdüğünü vurgulayarak, 'Canik’imizden askere giden gençlerimize 6 bin TL asker harçlığı ve asker çantası desteği sağlamayı sürdürüyoruz. İlçemizden vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla yeni projeleri hayata geçiriyor, gençlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin bütçelerine destek sunmaya devam ediyoruz,' dedi.

Belediyenin bu uygulaması, hem aile bütçelerine destek olmayı hem de asker uğurlamalarında ihtiyaçların önceden karşılanmasını hedefliyor. Başvuruların ilgili birime sevk belgeleriyle yapılması ve ödemelerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, uygulamanın ana adımlarını oluşturuyor.

İÇERİSİNDE TÜM İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI ASKER ÇANTALARI, BAŞVURU SÜRECİNİN ARDINDAN GENÇLERE TESLİM EDİLİYOR. 6 BİN TL ASKER HARÇLIĞI VE ASKER ÇANTASI DESTEĞİNİ YIL BOYUNCA DEVAM ETTİRDİKLERİNİ BELİRTEN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, "CANİK'İMİZDE ASKERE GİDEN GENÇLERİMİZE 6 BİN TL ASKER HARÇLIĞI VE ASKER ÇANTASI DESTEĞİ SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.