Dolar 49,9655 +0,07%
Euro 56,0365 +0,57%
Bist 10.901,74 +1,32%
Altın Gram 6.288,20 +0,40%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 108,36 -4,47%
--°

Askere uğurluk desteği: Canik'ten 6 bin TL harçlık ve ihtiyaç çantası

Canik Belediyesi, ilçe sakinlerinden askere gidecek gençlere yıl boyunca 6 bin TL harçlık ve temel ihtiyaçları içeren asker çantası desteği sunuyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Askere uğurluk desteği: Canik'ten 6 bin TL harçlık ve ihtiyaç çantası

Canik Belediyesi'nden askere gidecek gençlere mali ve donanım yardımı

Samsun'un Canik ilçesinde ikamet eden ve vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere yönelik destekler devam ediyor. Belediye, gençlerin hem cep harçlığı ihtiyacını karşılamak hem de temel malzemeleri temin etmek amacıyla bir yardım paketi sunuyor.

destek içeriği ve tutarı:

Canik Belediyesi tarafından sağlanan yardım paketinde 6 bin TL tutarında asker harçlığı ile içinde temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu asker çantası yer alıyor. Çantaların içeriği, gençlerin sevk ve görev sürecinde ihtiyaç duyabileceği ürünlere odaklanıyor.

başvuru şartları ve ödeme düzeni:

Yardımdan yararlanmak isteyenler, sevk belgeleriyle birlikte Canik Belediyesi hizmet binasının zemin katında bulunan Sosyal Hizmetler Birimi'ne başvurarak destek talebinde bulunabiliyor. Belediye yetkilileri, harçlık ödemelerinin her ay düzenli olarak gençlerin hesaplarına yatırıldığını belirtiyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, desteklerin yıl boyunca sürdüğünü vurgulayarak, 'Canik’imizden askere giden gençlerimize 6 bin TL asker harçlığı ve asker çantası desteği sağlamayı sürdürüyoruz. İlçemizden vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla yeni projeleri hayata geçiriyor, gençlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin bütçelerine destek sunmaya devam ediyoruz,' dedi.

Belediyenin bu uygulaması, hem aile bütçelerine destek olmayı hem de asker uğurlamalarında ihtiyaçların önceden karşılanmasını hedefliyor. Başvuruların ilgili birime sevk belgeleriyle yapılması ve ödemelerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, uygulamanın ana adımlarını oluşturuyor.

İÇERİSİNDE TÜM İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI ASKER ÇANTALARI, BAŞVURU SÜRECİNİN ARDINDAN GENÇLERE...

İÇERİSİNDE TÜM İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI ASKER ÇANTALARI, BAŞVURU SÜRECİNİN ARDINDAN GENÇLERE TESLİM EDİLİYOR. 6 BİN TL ASKER HARÇLIĞI VE ASKER ÇANTASI DESTEĞİNİ YIL BOYUNCA DEVAM ETTİRDİKLERİNİ BELİRTEN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, "CANİK'İMİZDE ASKERE GİDEN GENÇLERİMİZE 6 BİN TL ASKER HARÇLIĞI VE ASKER ÇANTASI DESTEĞİ SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yarım asırlık sofralar: Karakoçan’da ihtiyaç sahiplerinin masası
images

Şehitkamil'de kantin kartıyla lise öğrencilerine düzenli destek
images

Yağmurda elini uzatan çocuk: Yusuf'un örnek davranışı bisikletle ödüllendirildi
images

Bereketli topraklara can suyu: Denizli'den üreticiye mazot ve gübre desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üç ilçede eş zamanlı baskın: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Jakobs: Stuttgart maçında tek hedef galibiyet

Muğla’da alarm: belediye ekipleri sağanak riskine karşı sahada

Yarım asırlık sofralar: Karakoçan’da ihtiyaç sahiplerinin masası

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde