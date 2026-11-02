Kazım Kurt Emek Mahallesi'nde kadınlarla cumhuriyet coşkusunu ve talepleri paylaştı

Kent yönetimi ve mahalle sakinleri arasında doğrudan buluşma

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi Hanım Evi'nde düzenlenen kahvaltı programında mahalleli kadınlarla bir araya geldi. Etkinlik, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamanın da parçası olarak planlandı ve katılımcılara doğrudan görüşlerini iletme imkânı sundu.

Buluşma ve katılımcıların gündemi:

Program sırasında mahalle sakini kadınlar, mahalle gündemine ilişkin beklenti ve önerilerini aktardı. Kahvaltı ortamında gerçekleşen konuşmalarda katılımcılar, günlük yaşamı etkileyen hizmetler, yerel ihtiyaçlar ve ortak alanların kullanımı gibi konuları paylaştı. Belediye yetkilileri notlar alarak talepleri kayıt altına aldı.

Belediye yaklaşımı ve devam eden buluşmalar:

Kurt, buluşmayla ilgili değerlendirmesinde kadınlara teşekkür ederek, "Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Odunpazarı Belediyesi'nin mahalle buluşmalarını sürdürme kararlılığını vurgulayan Kurt, kent yönetiminin vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam edeceğini belirtti. Bu tür toplantıların, taleplerin hızlı değerlendirilmesi ve yerel önceliklerin belirlenmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Etkinlik, mahallelerin gündemine ilişkin görüşlerin doğrudan iletilmesine olanak vererek hem kutlama hem de katılımcı yerel yönetim pratiklerinin örnek bir uygulaması niteliği taşıdı.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, EMEK MAHALLESİ HANIM EVİ'NDE KADINLARLA KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ. CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BULUŞMADA KADINLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ.