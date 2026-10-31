Münevver Çıkrık'ın vefatı aydın'da üzüntü yarattı

Münevver Çıkrık'ın vefatı:

Aydın'da merhum Başbakan Adnan Menderes'in kahyasının kızı Münevver Çıkrık hayatını kaybetti. Vefat haberi kentte derin bir üzüntüyle karşılandı; yakın çevresi ve tanıyanlar Çıkrık'ın sıcak ve nazik kişiliğini hatırladıklarını ifade etti.

ADÜ rektöründen taziye mesajı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yayımladığı taziye mesajında Münevver Çıkrık'ı samimiyeti, nezaketi ve yüzünden eksik etmediği tebessümüyle hatırladığını belirtti. Rektör Kent mesajında şu ifadelere yer verdi: "Saygıdeğer Aydınlı Hemşehrilerim ve kıymetli üniversite ailem merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in kahyasının kızı Münevver Çıkrık Teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti, nezaketi ve yüzünden eksik etmediği tebessümüyle gönüllerimizde müstesna bir yer edinen Münevver Teyzemize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kentteki yankı ve başsağlığı dilekleri:

Vefat haberi Aydın'da yayılarak toplumun farklı kesimlerinde üzüntüye yol açtı. Rektör Kent'in açıklaması, resmi taziye mesajı niteliğinde olup, kent halkı ve üniversite camiası tarafından aileye iletilen başsağlığı dileklerini yansıttı. Çıkrık'ın hatırlanan kişisel özellikleri üzerinde özellikle duruldu.

MERHUM BAŞBAKAN ADNAN MENDERES’İN KAHYASININ KIZI MÜNEVVER ÇIKRIK HAYATINI KAYBETTİ, BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETEN ADÜ REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT KENT; "SAMİMİYETİ, NEZAKETİ VE YÜZÜNDEN EKSİK ETMEDİĞİ TEBESSÜMÜYLE GÖNÜLLERİMİZDE MÜSTESNA BİR YER EDİNDİ" DEDİ.