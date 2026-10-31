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Farklılıklarla milli birliği eğitimle güçlendirme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kürtçe kurslar ve Alevi-Bektaşi eğitim modüllerini demokratikleşme ve toplumsal birlik vurgusuyla açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Farklılıklarla milli birliği eğitimle güçlendirme çağrısı

Bakan Tekin'in konuşması:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Dinler Otel'de düzenlenen Liberal Düşünce Kongresi'nde konuştu. Etkinliğe Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin ve çok sayıda akademisyen katıldı. Tekin, konuşmasında eğitim politikalarının demokratikleşme, insan hakları ve toplumsal barışa katkılarına odaklandı.

Kürtçe kursları ve demokratikleşme:

Bakan Tekin, Türkiye'de Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını demokratikleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak nitelendirdi. Tekin, sözlerini geçmişten bir örnekle destekleyerek, "İki yıl önce Kürtçe şarkı söyleyen bir sanatçı magazin gazetecilerinin olduğu bir ortamda linç ediliyor. İki yıl sonra hükümet o hali kaldırıyor, hemen ardından Kürtçe kurslarını başlatıyor. Bu, o günün şartlarında çok devrimci bir adımdı" ifadeleriyle değişimin simgesel yönüne dikkat çekti.

Tekin, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı anımsatarak, demokrasi ve insan haklarının toplumda "misafir değil, ev sahibi" olmasına yönelik çabaların sürdüğünü belirtti. Demokratikleşme yolunda karşılaşılan geri tepmelere örnek olarak e-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimini saydı ve tüm engellemelere rağmen adımların atılmaya devam ettiğini vurguladı.

Konuşmasında toplumsal ilişkilere dair şu değerlendirmeyi de paylaştı: "Birbirimize ne kadar çok saygı duyarsak, birbirimizi ne kadar çok seversek, farklılıklarımızla birlikte seversek milli birliğimizin ve beraberliğimizin o ölçüde artacağını, dolayısıyla demokrasinin de o ölçüde güçleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

Alevi ve Bektaşi eğitim modülleri:

Bakanlık görevine 2023 yılında başlamasının ardından Tekin, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarıyla "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları" başlıklı çalıştaylar düzenlediklerini, bu çalışmaların eğitim müfredatına katkı sağladığını belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilgili kesimlerin görüşlerinin alındığını vurguladı.

Halk eğitim merkezleri için Alevi-Bektaşi kültür ve inancını anlatan 12 modül hazırlandığını aktaran Tekin, bunlardan 8 tanesinin 13 yaş üstü yetişkinler için, 4 tanesinin 13 yaş altı çocuklar için tasarlandığını ve bu modüllerin Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi. Tekin, bu çalışmaların amacını Türkiye'de demokrasi ve insan haklarını güçlendirmek ile toplumsal barışa katkı sunmak olarak özetledi.

Eğitim kapasitesi ve teknoloji yatırımları:

Tekin, AK Parti iktidarı döneminde eğitim altyapısında önemli kapasite artışları yaşandığını rakamlarla paylaştı. "2002 yılı öncesinde kabaca 200 bin sınıf vardı. Şu an sınıf sayımız 750 bin" diyen Tekin, insan kaynağı açısından da "yaklaşık 550 bin öğretmenimiz vardı, bugün 1 milyon 200 bin öğretmen var" bilgisini verdi. Bu artışların eğitim hizmetlerine erişimi ve niteliğini yükselttiğini vurguladı.

Eğitimde teknolojinin kullanımına ilişkin olarak da Tekin, "660 bin sınıfımızda internet erişimi ve etkileşimli tahta var" ifadelerini kullanarak, bu gelişmenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporlarında da yer aldığını aktardı. Tekin, bu tür yatırımların eğitimde fırsat eşitliğini ve etkileşimi artırdığını belirtti.

Konuşma, demokratikleşme, kimlik ve inanç temelli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ile eğitim altyapısındaki dönüşümün bir arada ele alındığı bir çerçeve sundu. Tekin, sözlerini bu yöndeki çalışmaların süreceğini söyleyerek tamamladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, NEVŞEHİR’DE DÜZENLENEN LİBERAL DÜŞÜNCE KONGRESİ’NDE YAPTIĞI...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, NEVŞEHİR’DE DÜZENLENEN LİBERAL DÜŞÜNCE KONGRESİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, KÜRTÇE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARININ AÇILMASINI DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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