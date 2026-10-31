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Konya'da kaçak silah atölyelerine iki operasyon: dört tutuklama

Konya'da iki ayrı operasyonda 1.986 tabanca parçası, 8 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bir kalıp ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da kaçak silah atölyelerine iki operasyon: dört tutuklama

Konya'da kaçak silah atölyelerine yönelik operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, atölye ve iş yerlerinde çok sayıda silah parçası ve çeşitli silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan dört şüpheli adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemelerin dökümü:

Polisin açıkladığı değerlere göre operasyonlarda toplam 1.986 adet tabanca parçası, 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan 1 adet kalıp ele geçirildi. Ele geçirilen parçalar ve malzemelerle, kaçak üretim ve ticaret zincirine ciddi bir darbe vurulduğu kaydedildi.

adli süreç ve emniyetin değerlendirmesi:

Gözaltına alınan şüpheliler adli soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kaçak silah imalatı ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin kayıt dışı silah teminini kolaylaştırdığı ve kamu güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Uzun vadede bu tür operasyonların, silah tedarik zincirinin kırılmasına ve sokaklarda kontrolsüz şekilde dolaşan silah sayısının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki diğer ayrıntılar ve olası bağlantılar hakkında adli süreç ilerledikçe bilgi paylaşılacağı ifade edildi.

KONYA’DA KAÇAK SİLAH İMALATI VE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH...

KONYA’DA KAÇAK SİLAH İMALATI VE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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